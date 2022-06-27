Наче лавина зійшла! В окупованому Зимогір'ї злетіли у повітря склад боєприпасів

На Луганщині горять російські боєприпаси. Фото: колаж "Сьогодні"

У понеділок, 27 червня, у Луганській області спалахнули склади боєприпасів російських окупантів. Це сталося в глибокому тилу, за 50 км від лінії фронту. Пропагандисти РФ пишуть, що прилетіла "Точка-У".

Про це повідомляє Telegram-канал "Україна 24".

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Як стало відомо, один склад горить у тимчасово окупованому Зимогір’ї у Слов'яносербському районі. А другий склад – під окупованим Алчевськом.

За повідомленнями російських ЗМІ, в об'єкти прилетіла "Точка-У".

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Українські військові на півдні завдали авіаударів, знищили два склади боєприпасів та вогневу точку

Авіація збройних сил України на південному напрямку завдала п'ять ударів по накопиченню російської військової техніки, а також по командних та опорних пунктах ворожих підрозділів. Про це повідомляє у Facebook оперативне командування "Південь".

Усього ж за добу на півдні України російська армія втратила два танки, п'ять бронемашин, а також 24 солдатів. Крім того, українським військовим вдалося знищити два польові склади боєприпасів та вогневу точку.

Раніше ми розповідали, що російські окупанти втратили ще однин склад з боєприпасами на Луганщині у тимчасово окупованому населеному пункті. Вибухи снарядів тривали кілька годин.