У окупантів арсенал у Сватовому пішов у небо і гарно вибухав кілька годин (відео)

Можливо, спрацювали американські реактивні системи залпового вогню

Можливо спрацювали HIMARS / Колаж "Сьогодні"

Російські окупанти втратили ще однин склад з боєприпасами на Луганщині у тимчасово окупованому населеному пункті. Вибухи снарядів тривають уже кілька годин.

Про це повідомляється на телеграм-каналі голови Луганської військової обласної адміністрації Сергія Гайдая.

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Що відомо

"У Сватовому знищено склад боєприпасів противника, який було розміщено в районі комбікормового заводу", – йдеться у повідомленні.

Місцеві жителі повідомляють у соцмережах, що вибухи почали лунати в місті ще вночі. Згодом над Сватовим з'явився стовп густого чорного диму, який супроводжувався канонадами. Місцеві жителі розповідають, що це детонують склади із боєприпасами російських військових.

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Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Однак є думка, що ймовірно поразка складу стала результатом використання ракет GMLRS, випущених із американських реактивних систем залпового вогню M142 HIMARS. Ці системи тільки надійшли на фронт, про що повідомив 25 червня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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Обстановка