Кадиров and шакали. Невловимий Степан Бандера відповів дон-дону в тіктоку

Бандера "записав" відео для Кадирова / Фото: Колаж: Сьогодні

Глава Чечні Рамзан Кадиров розлютив Героя України Степана Бандеру своїми заявами про винагороду за його голову. Бандера "відповів" Кадирову, навіть з лайкою.

Це відео та інші курйозні повідомлення поширюють у Мережі.

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"Доброго вечора, ми з України. Хочу передати одному вівцетраху Кадирову, що я тут і ще не помер. Ти і твої шакали скоро згинуть з лиця землі. Орда не пройде... Українці – сильна нація, тому ми переможемо. Слава нації! Смерть ворогам!" – йдеться у відеозверненні.

У соцмережах з'явилися численні скрини новини, де повідомляється, що Рамзан Кадиров закликав полювати на голову Степана Бандери – головного ворога росіян

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Також користувачі жартома закликають не поширювати в інтернеті пересування та місцеперебування українського героя, щоб не допомагати ворогам.

Що відомо про Кадирова