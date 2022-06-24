Через війну в Чорному морі гинуть дельфіни: названо шокуючу цифру

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Внаслідок вторгнення Росії в Україну в Чорному морі гинуть дельфіни. Тварини помирають від голоду та інфекційних захворювань, вчені нарахували вже щонайменше три тисячі загиблих. Про це повідомив доктор біологічних наук, керівник Науково-дослідного відділу природного парку "Тузловські лимани" Іван Русєв повідомляє УНІАН.

Потужні вибухи руйнують тонку навігаційну систему тварин, пояснив експерт. Такі "сліпі" дельфіни помирають від голоду, не маючи можливості зловити собі рибу. Через слабкість організму у них активуються інфекційні хвороби й вони також гинуть.

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Біолог підкреслив, що повідомлення про загибель дельфінів надходять із Болгарії, Румунії та Росії.

"Наразі, за нашими оцінками, загинуло не менше 3 тисяч особин", — говорить Русєв.

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Росія використовує дельфінів у війні

У квітні закордонні ЗМІ заявили, що Росія використовує дельфінів для захисту своїх військово-морських баз у Чорному морі. Підводний захист було виявлено на супутникових знімках, зроблених космічною компанією Maxar та перевірених Військово-морським інститутом США.

На супутникових знімках нібито видно два загони для дельфінів біля входу до гавані Севастополя, де базується Чорноморський військово-морський флот Росії. Дельфіни могли бути поміщені туди для захисту від водолазів, які намагаються проникнути на військово-морську базу.