ЗСУ атакують окупантів у Чорному морі з західної зброї. Що пишуть іноземні ЗМІ

Сайт "Сьогодні" пропонує огляд світових масмедіа

Українські військові атакують російську інфраструктуру на острові Зміїний на південь від Одеси. Фото: колаж "Сьогодні"

Провідні світові ЗМІ продовжують висвітлювати події в Україні. Видання обговорюють закупівлю Китаєм російської нафти, провал кібер-військ РФ у війні в Україні та успішні атаки ЗСУ в Чорному морі.

Сайт "Сьогодні" пропонує огляд західних масмедіа.

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Китай збільшує закупівлю російської нафти

Інформагентство Bloomberg повідомляє, що у травні китайські компанії могли купувати російську нафту зі знижкою 17 доларів порівняно з арабською. Завдяки нечуваним знижкам, китайські переробники збільшують обсяг закупівлі російської сировини. Українські компанії ДТЕК, Нафтогаз та Укренерго вимагають повного нафтового ембраго у проєкті #StopBloodyEnergy.

Німеччина зіткнеться з рецесією через припинення постачання російського газу

Міжнародне агентство новин Reuters повідомляє, що Німеччина зіткнеться з певною рецесією, якщо постачання російського газу повністю припиниться. Країни Європейського Союзу від Балтійського моря на півночі до Адріатичного на півдні окреслили заходи щодо подолання кризи постачань після вторгнення Росії до України, що поставило енергетику у центр економічної битви між Москвою та Заходом.

У Росії планують залучити до війни в Україні резервістів

Німецький журнал Der Spiegel, посилаючись на дані британської розвідки, пише про намір Росії залучити до війни в Україні резервістів. Наголошується, що Кремль замовчує свої втрати, а Лондон бачить у цьому свідчення нової фази бойових дій на Донбасі.

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Російські кібервійська провалилися в Україні

Американська газета The Washington Post пише, що розхвалені російські кібервійська повністю провалилися в Україні. З 24 лютого до 8 квітня було зафіксовано 40 хакерських атак. Проте Україна разом із західними союзниками та IT-гігантами нівелювали цю загрозу.

ЗСУ атакують окупантів у Чорному морі за допомогою західної зброї

Видання The New York Times повідомляє, що Україна відновила активність у Чорному морі. Українські військові заявили, що атакують російську інфраструктуру на острові Зміїний на південь від Одеси. Недавні удари у морі кажуть, що країна отримала потужну західну зброю, вважають аналітики.

Як повідомляв сайт "Сьогодні", у ніч на 17 червня в районі острова Зміїний ракетами Harpoon був уражений російський буксир "Василь Бех".

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В момент атаки буксир транспортував на Зміїний боєприпаси, озброєння та особовий склад. Через нестачу ППО для захисту своїх кораблів росіяни встановили на нього сухопутний ЗРК "Тор".