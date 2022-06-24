Из-за войны в Черном море гибнут дельфины: названа шокирующая цифра

Дальфины погибают из-за войны / Фото: Коллаж: Сегодня

В результате вторжения России в Украину в Черном море погибают дельфины. Животные умирают от голода и инфекционных заболеваний, ученые насчитали уже минимум три тысячи погибших. Об этом сообщил доктор биологических наук, руководитель Научно-исследовательского отдела природного парка "Тузловские лиманы" Иван Русев, передает УНИАН.

Мощные взрывы разрушают тонкую навигационную систему животных, объяснил эксперт. Такие "слепые" дельфины умирают от голода, не имея возможности поймать себе рыбу. Из-за слабости организма у них активируются инфекционные болезни, и они также погибают.

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Биолог подчеркнул, что сообщения о гибели дельфинов поступают из Болгарии, Румынии и России.

"В настоящее время, по нашим оценкам, погибло не менее 3 тысяч особей", — говорит Русев.

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Россия использует дельфинов в войне

В апреле зарубежные СМИ заявили, что Россия использует дельфинов для защиты своих военно-морских баз в Черном море. Подводная защита была обнаружена на спутниковых снимках, сделанных космической компанией Maxar и проверенных Военно-морским институтом США.

На спутниковых снимках якобы видны два загона для дельфинов у входа в гавань Севастополя, где базируется Черноморский военно-морской флот России. Дельфины могли быть помещены туда для защиты от водолазов, пытающихся проникнуть на военно-морскую базу.