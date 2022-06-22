ВСУ атакуют оккупантов в Черном море из западного оружия. Что пишут иностранные СМИ

Сайт "Сегодня" предлагает обзор мировых масс-медиа

Украинские военные атакуют российскую инфраструктуру на острове Змеиный к югу от Одессы. Фото: коллаж "Сегодня"

Ведущие мировые СМИ продолжают освещать события в Украине. Издания обсуждают закупки Китаем российской нефти, провал кибер-войск РФ в войне в Украине и успешные атаки ВСУ в Черном море.

Сайт "Сегодня" предлагает обзор западных масс-медиа.

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Китай увеличивает закупки российской нефти

Информагентство Bloomberg сообщает, что в мае китайские компании могли покупать российскую нефть со скидкой 17 долларов по сравнению с арабской. Благодаря неслыханным скидкам, китайские переработчики увеличивают объемы закупки российского сырья. Украинские компании ДТЭК, Нафтогаз и Укрэнерго требуют полного нефтяного эмбраго в проекте #StopBloodyEnergy.

Германия столкнется с рецессией из-за прекращения поставок российского газа

Международное агентство новостей Reuters информирует, что Германия столкнется с определенной рецессией, если поставки российского газа полностью прекратятся. Страны Европейского Союза от Балтийского моря на севере до Адриатического на юге очертили меры по преодолению кризиса поставок после вторжения России в Украину, что поставило энергетику в центр экономической битвы между Москвой и Западом.

В России планируют привлечь к войне в Украине резервистов

Немецкий журнал Der Spiegel, ссылаясь на данные британской разведки, пишет о намерении России привлечь к войне в Украине резервистов. Отмечается, что Кремль умалчивает свои потери, а Лондон видит в этом свидетельство новой фазы боевых действий на Донбассе.

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Российские кибервойска провалились в Украине

Американская газета The Washington Post пишет, что хваленые российские кибервойска полностью провалились в Украине. С 24 февраля по 8 апреля было зафиксировано 40 хакерских атак. Однако Украина вместе с западными союзниками и IT-гигантами нивелировали эту угрозу.

ВСУ атакуют оккупантов в Черном море при помощи западного оружия

Издание The New York Times сообщает, что Украина возобновила активность в Черном море. Украинские военные заявили, что атакуют российскую инфраструктуру на острове Змеиный к югу от Одессы. Недавние удары в море говорят о том, что страна получила мощное западное оружие, считают аналитики.

Как сообщал сайт "Сегодня", в ночь на 17 июня в районе острова Змеиный ракетами Harpoon был поражен российский буксир "Василий Бех"

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В момент атаки буксир транспортировал на Змеиный боеприпасы, вооружение и личный состав. Из-за нехватки ПВО для защиты своих кораблей, россияне установили на него сухопутный ЗРК "Тор".