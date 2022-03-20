Через війну довелося тікати 10 млн українців – ООН

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В Україні через вторгнення Російської Федерації покинули свої оселі 10 мільйонів людей.

Про це повідомив у себе в Twitter верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді.

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"Руйнівна війна"

"Війна в Україні настільки руйнівна, що 10 мільйонів людей втекли – або всередині країни, або як біженці за кордон", – написав він.

Біженці в Чехії

У Чехії влада Праги хоче, щоб посольство РФ передало частину великих і порожніх нині будівель. Їх віддадуть українським біженцям, які покинули свої оселі через війну Росії проти України.

Особливо мерію цікавить школа на кілька сотень учнів, яку посольство не використовує після вибухів на складах боєприпасів у Врбетице.

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Німеччина збільшує кількість поліції на вокзалах, куди прибувають біженці з України.

Нагадаємо, "Сьогодні" зібрав для вас усю необхідну інформацію для переселенців, що перебувають у Румунії або тільки прямують сюди.

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