Из-за войны пришлось бежать 10 млн украинцев – ООН

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В Украине из-за вторжения Российской Федерации покинули свои дома 10 миллионов человек.

Об этом сообщил у себя в Twitter верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

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"Разрушительная война"

"Война в Украине настолько разрушительна, что 10 миллионов человек бежали – либо внутри страны, либо в качестве беженцев за границу", – написал он.

Беженцы в Чехии

В Чехии власти Праги хотят, чтобы посольство РФ предоставило часть больших и пустующих сейчас зданий. Их отдадут украинским беженцам, покинувшим свой дом из-за войны России против Украины.

Особенно мэрию интересует школа на несколько сотен учеников, которую посольство не использует после взрывов на складах боеприпасов во Врбетице.

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Также Германия увеличивает количество полиции на вокзалах, куда прибывают беженцы из Украины.

Напомним, "Сегодня" собрал для вас всю необходимую информацию для находящихся в Румынии или только направляющихся сюда переселенцев.

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