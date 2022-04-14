Через удар по крейсеру "Москва" Росія втратила 16 крилатих ракет

16 ракет виведено з ладу / Фото: Колаж: Сьогодні

Після того, як українські захисники обстріляли ракетний крейсер "Москва", сумарна кількість крилатих ракет кораблів ЧФ РФ у Чорному морі зменшилася до 56.

Про це повідомляє головний редактор BlackSeaNews Андрій Клименко в Facebook.

Реклама

Увечері 13 квітня стало відомо, що українські протикорабельні ракети "Нептун" вразили ракетний крейсер "Москва" Чорноморського флоту РФ.

Після цього крейсер із 16 крилатими ракетами було виведено з ладу. За словами Клименка, наразі сумарний залп крилатих ракет кораблів ЧФ РФ, що перебувають у Чорному морі, зменшився з 72 до 56.

За даними головного редактора BlackSeaNews, у Чорному морі ще знаходяться такі ракетні кораблі ЧФ РФ з крилатими ракетами "Калібр":

Реклама

фрегат "Адмірал Ессен" (8 ракет)

фрегат "Адмірал Макаров" (8 ракет)

корвет "Вишній Волочек" (8 ракет)

корвет "Інгушетія" (8 ракет)

корвет "Грайворон" (8 ракет)

пч "Ростов-на-Дону" (4 ракети) – пч – підводний човен

пч "Старий Оскол" (4 ракети)

пч "Великий Новгород" (4 ракети)

пч "Колпіно" (4 ракети)

Отже, сумарно у росіян у залпі – 56 ракет "Калібр".

Атака на "Москву"

Голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко підтвердив успішну атаку Збройних Сил України на ракетний крейсер РФ "Москва".

Відомо, що у російський корабель потрапили дві крилаті ракети "Нептун". В результаті на борту почалася пожежа. Орієнтовна кількість екіпажу – 510 моряків. За заявою Росії, весь екіпаж було евакуйовано.

Реклама

За словами прес-секретаря Одеської ОВ Сергія Братчука, росіяни приховують масштаби пошкоджень на "Москві". Він припустив, що крейсер буде небоєздатним щонайменше рік.

"Москва" – російська гвардійська ракетний крейсер, головний корабель проекту 1164 "Атлант". Входить до складу 30 дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту ВМФ Росії. Побудований на Суднобудівному заводі імені 61 комунара у місті Миколаєві, спочатку отримав найменування "Слава". Після списання протичовнового крейсера "Москва" проекту 1123 року успадкував його ім'я і став флагманом Чорноморського флоту.