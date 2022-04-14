Из-за удара по крейсеру "Москва" Россия лишилась 16 крылатых ракет

16 ракет выведены из строя / Фото: Коллаж: Сегодня

После того, как украинские защитники обстреляли ракетный крейсер "Москва", суммарное количество крылатых ракет кораблей ЧФ РФ, находящихся в Черном море, уменьшилось до 56.

Об этом сообщает главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко в Facebook.

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Вечером 13 апреля стало известно, что украинскими противокорабельными ракетами "Нептун" поразили ракетный крейсер "Москва" Черноморского флота РФ.

После этого крейсер с 16 крылатыми ракетами был выведен из строя. По словам Клименко, теперь суммарный залп крылатых ракет кораблей ЧФ РФ, находящихся в Черном море, уменьшился с 72 до 56.

По данным главного редактора BlackSeaNews, в Черном море еще находятся такие ракетные корабли ЧФ РФ с крылатыми ракетами "Калибр":

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фрегат "Адмирал Эссен" (8 ракет)

фрегат "Адмирал Макаров" (8 ракет)

корвет "Вышний Волочек" (8 ракет)

корвет "Ингушетия" (8 ракет)

корвет "Грайворон" (8 ракет)

пч "Ростов-на-Дону" (4 ракеты) – пч – подлодка

пч "Старый Оскол" (4 ракеты)

пч "Великий Новгород" (4 ракеты)

пч "Колпино" (4 ракеты)

Итого, суммарно у россиян в залпе – 56 ракет "Калибр".

Атака на "Москву"

Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко подтвердил успешную атаку Вооруженных Сил Украины на ракетный крейсер РФ "Москва".

Известно, что в российский корабль попали две крылатые ракеты "Нептун". В результате на борту начался пожар. Ориентировочное количество экипажа – 510 моряков. По заявлению России, весь экипаж был эвакуирован.

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По словам пресс-секретаря Одесской ОВА Сергея Братчука, россияне скрывают масштабы повреждений на "Москве". Он предположил, что крейсер будет небоеспособным как минимум год.

"Москва" – российский гвардейский ракетный крейсер, головной корабль проекта 1164 "Атлант". Входит в состав 30 дивизии надводных кораблей Черноморского флота ВМФ России. Построен на Судостроительном заводе имени 61 коммунара в городе Николаеве, первоначально получил наименование "Слава". После списания противолодочного крейсера "Москва" проекта 1123 унаследовал его имя и стал флагманом Черноморского флота.