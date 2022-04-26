З Луганської області вдалося евакуювати 95 мирних жителів (фото)

З Луганської області вдалося евакуювати людей / Колаж "Сьогодні"

95 жителів Луганської області вдалося евакуювати до безпечних міст сьогодні, 26 квітня.

Про це повідомляє голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

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"Це той зразковий максимум, який нам вдається робити майже щодня. Евакуювали з п'яти міст ", – йдеться у повідомленні.

Найбільше охочих виїхати виявилося у Лисичанську – 48 людей. Вдалося врятувати 17 жителів села Рубіжне. Також із Гірського забрали 9 осіб, а з Попасної – 20.

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Ситуація у Луганській області

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