З Луганської області вдалося евакуювати 95 мирних жителів (фото)

З Луганської області вдалося евакуювати людей / Колаж "Сьогодні"
95 жителів Луганської області вдалося евакуювати до безпечних міст сьогодні, 26 квітня.
Про це повідомляє голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.
"Це той зразковий максимум, який нам вдається робити майже щодня. Евакуювали з п'яти міст ", – йдеться у повідомленні.
Найбільше охочих виїхати виявилося у Лисичанську – 48 людей. Вдалося врятувати 17 жителів села Рубіжне. Також із Гірського забрали 9 осіб, а з Попасної – 20.
Ситуація у Луганській області
- 26 квітня російські окупанти 17 разів обстріляли мирне населення за добу Луганської області. Українським військовим вдалося відбити шість атак ворога.
- На Великдень російські військові втретє потрапили до нафтопереробного заводу. Крім того, цього дня найбільше від російських військових постраждали Лисичанськ, Сєверодонецьк, Рубіжне, Гірське.
- У Горській громаді Луганської області через обстріл окупантів перебито магістральний газопровід, горіла трансформаторна підстанція.
- Авіаційні удари та артилерійські обстріли російських окупантів спричинили руйнування та пошкодження близько 25 багатоповерхових та приватних житлових будинків.
- Понад 100 мешканців Попасної Луганської області померли через російські військові. Також окупанти контролюють майже половину міста. Саме тому евакуація мирних жителів дуже ускладнюється.
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