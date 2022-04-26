Из Луганской области удалось эвакуировать 95 мирных жителей (фото)

Из Луганской области удалось эвакуировать людей / Коллаж "Сегодня"
95 жителей Луганской области удалось эвакуировать в безопасные города сегодня, 26 апреля.
Об этом сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.
"Это тот примерный максимум, который нам удается делать почти каждый день. Эвакуировали из пяти городов", – говорится в сообщении.
Больше всего желающих выехать оказалось в Лисичанске – 48 человек. Удалось спасти 17 жителей села Рубежное. Также из Горного забрали 9 человек, а из Попасной – 20.
Ситуация в Луганской области
- 26 апреля российские оккупанты 17 раз обстреляли мирное население за сутки в Луганской области. Украинским военным удалось отбили шесть атак врага.
- На Пасху российские военные третий раз попали в нефтеперерабатывающий завод. Кроме того, в этот день больше всего от российских военных пострадали Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Горское.
- В Горской громаде Луганской области из-за обстрелов оккупантов перебит магистральный газопровод, горела трансформаторная подстанция.
- Авиационные удары и артиллерийские обстрелы российских оккупантов повлекли за собой разрушение и повреждение около 25-и многоэтажных и частных жилых домов.
- Более 100 жителей Попасной Луганской области умерли из-за российских военных. Также оккупанты контролируют почти половину города. Именно из-за этого эвакуация мирных жителей очень усложняется.
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