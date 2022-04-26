"Інтерв'ю з пекла": боєць Нацгвардії розповів про оборону Рубіжного (відео)

Воїн бригади швидкого реагування "Шкіпер" розповів про запеклі бої на Луганщині / Фото: Колаж: Сьогодні
У місті Рубіжне на Луганщині понад місяць ідуть важкі бої з окупантами. За цей період російські пропагандисти не раз заявляли про перемогу і повну "зачистку" міста, однак захисники Рубіжного проодовжують чинити опір.
Воїн бригади швидкого реагування Нацгвардії України з позивним "Шкіпер" дав "відеоінтерв'ю з пекла", в якому розповів про оборону міста від окупантів.
За його словами, ситуація в Рубіжному наразі "складна, але контрольована силами нашої бригади та передовими підрозділами".
"Противник намагається просунутися вглиб Рубіжного, але у нього нічого не виходить, всі його атаки захлинаються їхніми "двохсотими" і "трьохсотими". Наша арта працює, наша піхота працює – все як має бути. У противника немає жодних шансів на будь-який успіх, я вважаю", – підкреслив боєць бригади швидкого реагування.
"Шкіпер" повідомив, що Рубіжне виглядає зараз зруйнованим на 60-70%:
"Тут можна знімати фільми про кінець світу. Ворог стріляє по всій інфраструктурі, незалежно від того, знаходяться там наші сили чи цивільні особи – неважливо. Їм важливо нанести якомога більше руйнувань. Я не знаю, напевно вони від цього отримують якесь задоволення".
Боєць розповів, що є оператором "Джавеліна":
"Можу сказати, що це дуже ефективна зброя проти танків противника. Горить дуже гарно, не залишає їм жодних шансів. В один прекрасний момент у нас з'явились "Джавеліни", противник про це не знав. Я прийшов на позицію до хлопців, вони мені розповіли, що минулого дня їх кошмарив танк, показали звідки. Я взяв "Джавелін". Сталось так, що коли я на нього навів, танк починав маневр і заїжджав за будівлю. В цей момент я здійснив пуск ракети. Це було дуже круто, такий вибух емоцій. Стільки нам проблем створювали ці танки, а тут мені сказали, що я влучив".
"Шкіпер" також прокоментував фейки ворога щодо захоплення Рубіжного:
"Це якась інформаційна атака, видавання бажаного за дійсне. Йому б дуже хотілося показати хоч якісь результати, що вони кудись просунулись, щось взяли, тому що їхні люди гинуть щодня. Техніка їхня горить, а результатів немає ніяких. Тому нічого не залишається крім того, як нахабно брехати і розповідати про якісь успіхи. Для штурму у них сил вистачає, але у них не вистачає, напевно, навичок, мотивації, не вистачає здорового глузду. Не знаю, за що вони йдуть у бій, за що вони помирають. Нам є за що помирати, а їм – не знаю".
Скільки може тривати битва за Донбас – прогноз
Військовий експерт Олег Жданов вважає, що битва за Донбас триватиме кілька тижнів, щоб стало зрозуміло, на чиєму боці перевага.
"До двох тижнів. Судячи з тієї кількості військ, які зібрала РФ, більше їх не вистачить. Резерву немає. Якщо ми змогли вистояти першу хвилю, то тут набагато слабше буде, це наполовину менше угруповання. Їхня наступальна операція буде 7-10 днів. До кінця квітня розумітимемо, що і як", – сказав Жданов.