"Інтерв'ю з пекла": боєць Нацгвардії розповів про оборону Рубіжного (відео)

Воїн бригади швидкого реагування "Шкіпер" розповів про запеклі бої на Луганщині / Фото: Колаж: Сьогодні

У місті Рубіжне на Луганщині понад місяць ідуть важкі бої з окупантами. За цей період російські пропагандисти не раз заявляли про перемогу і повну "зачистку" міста, однак захисники Рубіжного проодовжують чинити опір.

Воїн бригади швидкого реагування Нацгвардії України з позивним "Шкіпер" дав "відеоінтерв'ю з пекла", в якому розповів про оборону міста від окупантів.

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За його словами, ситуація в Рубіжному наразі "складна, але контрольована силами нашої бригади та передовими підрозділами".

"Противник намагається просунутися вглиб Рубіжного, але у нього нічого не виходить, всі його атаки захлинаються їхніми "двохсотими" і "трьохсотими". Наша арта працює, наша піхота працює – все як має бути. У противника немає жодних шансів на будь-який успіх, я вважаю", – підкреслив боєць бригади швидкого реагування.

"Шкіпер" повідомив, що Рубіжне виглядає зараз зруйнованим на 60-70%:

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"Тут можна знімати фільми про кінець світу. Ворог стріляє по всій інфраструктурі, незалежно від того, знаходяться там наші сили чи цивільні особи – неважливо. Їм важливо нанести якомога більше руйнувань. Я не знаю, напевно вони від цього отримують якесь задоволення".

Боєць розповів, що є оператором "Джавеліна":

"Можу сказати, що це дуже ефективна зброя проти танків противника. Горить дуже гарно, не залишає їм жодних шансів. В один прекрасний момент у нас з'явились "Джавеліни", противник про це не знав. Я прийшов на позицію до хлопців, вони мені розповіли, що минулого дня їх кошмарив танк, показали звідки. Я взяв "Джавелін". Сталось так, що коли я на нього навів, танк починав маневр і заїжджав за будівлю. В цей момент я здійснив пуск ракети. Це було дуже круто, такий вибух емоцій. Стільки нам проблем створювали ці танки, а тут мені сказали, що я влучив".

"Шкіпер" також прокоментував фейки ворога щодо захоплення Рубіжного:

"Це якась інформаційна атака, видавання бажаного за дійсне. Йому б дуже хотілося показати хоч якісь результати, що вони кудись просунулись, щось взяли, тому що їхні люди гинуть щодня. Техніка їхня горить, а результатів немає ніяких. Тому нічого не залишається крім того, як нахабно брехати і розповідати про якісь успіхи. Для штурму у них сил вистачає, але у них не вистачає, напевно, навичок, мотивації, не вистачає здорового глузду. Не знаю, за що вони йдуть у бій, за що вони помирають. Нам є за що помирати, а їм – не знаю".

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