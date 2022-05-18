Хімічна зброя? Ягун розкрив провокацію Кремля на "Азовсталі"

Генерал-майор СБУ в запасі розкрив провокацію Кремля в Маріуполі. / Фото: Колаж: Сьогодні

Останніми днями з'являється все більше інформації про те, що російські окупанти готують провокацію в Маріуполі з використанням хімічної зброї. Однак насправді Росія вже почала ці провокації.

Про це сказав генерал-майор СБУ в запасі Віктор Ягун в інтерв'ю Наташі Влащенко на YouTube-каналі "Україна 24".

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Провокації РФ

"У Telegram-каналі керівника т.зв. батальйону "Восток", колишнього співробітника "Альфи" Донецького управління СБУ Олександра Ходаковського опубліковані дані про те, що "почали здаватися" перші захисники "Азовсталі". На цю інформацію почали звертати увагу інші Telegram-канали та ЗМІ РФ. Тому це якраз перший елемент операції, коли ми казали, що, можливо, будуть переодягнені або полонені, або ті, хто перебувають у фільтраційних таборах у військову форму. І вони будуть демонструватися як ті, що здаються в полон", – сказав він.

Також Віктор Ягун назвав і другий етап цієї "спецоперації" росіян:

"Нібито полонені виведені з "Азовсталі", сказати, що там нічого немає – і тоді вже запустити, можливо, якусь хімічну речовину. Найімовірніше, це буде щось таке, що має заповнити пустоти всередині цих бункерів – і так "виштовхнути" наших захисників або їх там ліквідувати. Тому чим більший розголос зробити цій можливій провокації, тим краще для наших захисників".

За його словами, зараз відбувається дуже дивна ситуація, оскільки люди бачать війну в режимі онлайн. Водночас переважна більшість навіть не розуміє, як таке можливо, коли всі знають, що на "Азовсталі" є захисники, вони потребують допомоги, можна домовитися та вивести їх, але через одну людину (президента РФ Володимира Путіна – ред.) це неможливо зробити, тому що в нього є "свій пункт на цих людей".

"Я не скажу, що через розголос вони припинять цю провокацію, але після цього розголосу вона не матиме такого ефекту, як вони захочуть мати. А, по-друге, всі звертатимуть увагу на наслідки використання хімічної зброї. Це не хімічна зброя, бо вони можуть використати звичайний хлор. Але сам факт залишається, що вони ні на що не зважають – навіть на те, що це буде відомо світові. Інформація, яка зараз розповсюджується, розрахована більше на їхнє внутрішнє споживання – і це один з моментів, який говорить про те, що ми перемогли – якщо не повністю, то частково – в цій інформаційній війні". – сказав Ягун.

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Нагадаємо, Маріупольська міська рада повідомила, що в окупованому Маріуполі російські загарбники взялися за своє улюблене заняття – імітувати атаки українських військових на мирне населення для зйомки пропагандистських відео.

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