HIMARS у дії: Генштаб показав, як американські РСЗВ "працюють" по окупантах (відео)

ЗСУ опановують американські РСЗВ HIMARS / Фото: Колаж: Сьогодні

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив відео, як американські реактивні системи залпового вогню HIMARS обстрілюють позиції ворога на Запорізькому напрямку.

"А ось так виглядає бойова робота високоточних HIMARS вночі по різних цілях одночасно. Запорізький напрямок. Окупанти, чекайте ще", – йдеться у підписі до відео у Facebook.

Реклама

Своєю чергою, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк у Twitter висловив захоплення новою американською зброєю для ЗСУ:

"Знищені російські склади та командні пункти, звільнений острів Зміїний... HIMARS уже довели: американська зброя на голову вища за все, що має Росія. Українці довели, що можуть швидко вчитися та ефективно керувати сучасною західною зброєю. Висновок? Більше зброї = більше перемог".

Коротко про HIMARS

HIMARS – розроблена наприкінці 90-х американська ракетна артилерійська система підвищеної мобільності, яка змонтована на колісному шасі.

HIMARS несе шість ракет для залпового вогню або одну ракету MGM-140 ATACMS на п'ятитонній вантажівці. Систему було розроблено як малу, мобільну РСЗВ з можливістю стріляй-і-тікай.

Реклама

Система транспортується літаком C-130. Її випускає один з підрозділів Lockheed Martin.

Президент США Джо Байден анонсував новий пакет допомоги Україні на суму 800 млн доларів, який, зокрема, включатиме установки HIMARS і боєприпаси до них.

Раніше сайт "Сьогодні" розповідав, чим важливі саме ці РСЗВ.