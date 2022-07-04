HIMARS в действии: Генштаб показал, как американские РСЗО "работают" по оккупантам (видео)

ВСУ осваивают американские РСЗО HIMARS / Фото: Коллаж: Сегодня

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал видео, как американские реактивные системы залпового огня HIMARS обстреливают позиции врага на Запорожском направлении.

"А вот так выглядит боевая работа высокоточных HIMARS ночью по разным целям одновременно. Запорожское направление. Оккупанты, ждите еще", – говорится в подписи к видео в Facebook.

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В свою очередь советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter выразил восхищение новым американским оружием для ВСУ:

"Уничтожены российские склады и командные пункты, освобожден остров Змеиный... HIMARS уже доказали: американское оружие на голову выше всего, что имеет Россия. Украинцы доказали, что могут быстро учиться и эффективно управлять современным западным оружием. Вывод? Больше оружия=больше побед".

Кратко о HIMARS

HIMARS – разработанная в конце 90-х американская ракетная артиллерийская система повышенной мобильности, которая смонтирована на колесном шасси.

HIMARS несет шесть ракет для залпового огня или одну ракету MGM-140 ATACMS на пятитонном грузовике. Система была разработана как малая, мобильная РСЗО с возможностью стреляй-и-беги.

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Система транспортируется на самолете C-130. Ее выпускает одно из подразделений Lockheed Martin.

Президент США Джо Байден анонсировал новый пакет помощи Украине на сумму 800 млн долларов, который, в частности, будет включать в себя установки HIMARS и боеприпасы к ним.

Ранее сайт "Сегодня" рассказывал, чем важны именно эти РСЗО.