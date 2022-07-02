Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🚨 Обстріл Одещини 🐍 Зміїний звільнили! 🙏 Доля захисників "Азовсталі" Робота під час війни Робота під час війни
СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

Бійці ЗСУ розповіли, як американські HIMARS вплинули на ситуацію на фронті (фото)

Павло Заяць Павло Заяць
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
2 липня, 14:11
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Українські військові упішно освоюють нову потужну зброю
Перші чотири РСЗО HIMARS успішно діють на східному фронті
Перші чотири РСЗО HIMARS успішно діють на східному фронті / Фото: Колаж: Сьогодні

ЗСУ на сході України успішно використовують американські реактивні системи залпового вогню M142 HIMARS.

Як пише The Washington Post, українці минулого місяця отримали від США у рамках пакету військової допомоги на 700 мільйонів доларів чотири РСЗО HIMARS.

Реклама

На корпусі одного з HIMARS вже намальовано три маленькі чорні черепи – по одному на кожну уражену ціль.

"Насправді їх шість. Ми просто ще не мали можливості додати інших трьох", – розповів командир екіпажу РСЗО позивний "Кузя".

/ Фото: The Washington Post

Навідник HIMARS позивний "Мороз" розповів, що до прибуття американських HIMARS бійці використовували радянські РСЗО "Ураган" і уникали траєкторій ракет через будь-які населені пункти, а стріляли лише через поля і ліси, щоб зменшити загрозу для мирного населення. З HIMARS бійці почуваються більш впевнено.

Реклама

"У мене немає жодних сумнівів щодо того, куди ми вдаримо. Я знаю, що ракета влучить у ціль, тому що вона керується супутником", – каже "Мороз".

/ Фото: The Washington Post

РСЗО M142 є пріоритетною мішенню для росіян, тому сім'ї членів екіпажу навіть не знають, що вони з ними працюють. Також бійцям доводиться тримати HIMARS постійно в русі, тому що якщо довго залишатися на одному місці, є ризик виявити його місцезнаходження.

/ Фото: The Washington Post

Реклама

"Кузя" каже, що було б непогано мати 50 HIMARS, щоб Україна могла розгорнути по чотири в кожному напрямку великого фронту, який охоплює майже весь східний кордон з Росією.

Командир підрозділу позивний "Супутник" вважає, що якби Україна отримала HIMARS набагато раніше, "ми б уже покінчили з цією війною".

Коротко про HIMARS

HIMARS – розроблена наприкінці 90-х американська ракетна артилерійська система підвищеної мобільності, яка змонтована на колісному шасі.

HIMARS несе шість ракет для залпового вогню або одну ракету MGM-140 ATACMS на п'ятитонній вантажівці. Систему було розроблено як малу, мобільну РСЗВ з можливістю стріляй-і-тікай.

Система транспортується літаком C-130. Її випускає один з підрозділів Lockheed Martin.

Президент США Джо Байден анонсував новий пакет допомоги Україні на суму 800 млн доларів, який, зокрема, включатиме установки HIMARS і боєприпаси до них.

Раніше сайт "Сьогодны" розповідав, чим важливі саме ці РСЗВ.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Війна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорить президент України
Більше заяв Зеленського
ЗСУ: головне
Докладніше
🙏 Keep Calm
Love is...💙💛
Подорожуй Україною
🏠 Квартирне питання
Новини нерухомості
У пошуках роботи
Знайти своє місце!
🚘 Актуалка для автовласників
Що ще нового?
Допомога під час війни
Більше новин
"Разом нас багато"
Нас не подолати
⚽ Фан-сектор
Вболівай за футбол!
Be in Techno Trends
Слідкуй за новинами
⭐ Срачi прибули
Більше скандалів
🔮 Прогнози та гороскопи
Що ще кажуть зірки?
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 09:00 2 липня
1
Особовий склад 35870
Особовий склад
2
Танки 1582
Танки
3
ББМ 3737
ББМ
4
Артилерія 800
Артилерія
5
Засоби ППО 105
Засоби ППО
6
РСЗВ 246
РСЗВ
7
Літаки 217
Літаки
8
Гелікоптери 186
Гелікоптери
9
БПЛА 653
БПЛА
10
Кораблі/катери 15
Кораблі/катери
11
Транспорт 2614
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Герої не вмирають!

Позивний “Кум”... Олег Куцин - командир 49-го стрілецького батальйону «Карпатська Січ» 93-ї ОМБр «Холодний Яр». Легендарний патріот, який боровся за незалежність України ще у часи СРСР: був учасником «Революції на граніті», членом «Просвіти»… На російсько-українській війні - з 2014-го. Перший в історії комбат ЗСУ у званні молодшого лейтенанта. Загинув під час обстрілу на Ізюмському напрямку…

Історія героя
Нескорені
27-річний боєць полку “Азов” з позивним “Мольфар” був начальником зв’язку штабу оборони Маріуполя. До цього хлопець з Прикарпаття 8 років воював на Донбасі. Дивом вижив під час авіаударів росіян по “Азовсталі”, але отримав важкі поранення. А далі була неймовірна евакуація гелікоптерами ЗСУ…
Дивовижна історія порятунку
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

19233.13

Binance Coin (BNB)

218.02

Dogecoin (DOGE)

0.07

Litecoin (LTC)

50.72

Theta (THETA)

1.16

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
48,90
56,00
39,00
-
50,00
55,00
41,90
-
-
-
39,99
-
-
57,99
39,00
-
51,00
57,00
39,97
-
-
56,99
41,22
-
50,99
57,99
40,16
-
51,00
57,00
37,99
-
50,00
55,00
41,95
Читать в мае
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
18%
2
Облікова ставка Облікова ставка
25%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,40 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$25,1 млрд
Прогноз
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Вони нас підтримали
легенди спорту

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.4

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Війна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти