HIMARS вже ввижаються. У Маріуполі побутова пожежа довела окупантів до істерики

У Маріуполі спалахнув житловий будинок, пожежа налякала окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні
Окупантів охопила паніка через пожежу, яка сталася в одному з маріупольських будинків. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Вночі сталася пожежа на мікрорайоні Черемушки. Звичайна побутова пожежа, проте спочатку донецькі пропагандисти вибухнули – HIMARS, а потім усі маріупольські чати понесли плітки про збитого безпілотника", – розповів Андрющенко.
За його словами, така реакція росіян свідчить, наскільки вони бояться відплати.
"Просто побутова пожежа. Але наочно показує, як росіяни бояться. І це вірно. Тому що відплата вже поряд", – розповів він.
Ситуація у Маріуполі
- 9 липня на території заводу "Азовсталь" у тимчасово окупованому Маріуполі прогриміли вибухи.
- Російські загарбники завезли в тимчасово окупований Маріуполь тульську "гуманітарну допомогу". Однак насправді виявилося, що у допомозі навіть хліб був черствим і з пліснявою.
- Також повідомлялося, що окупанти та колаборанти у місті крадуть вцілілі автомобілі. Крадіжка відбувається як з відкритих майданчиків чи стоянок, так і з закритих гаражних кооперативів.
- Нещодавно на російському Першому каналі вийшов сюжет, в якому детально розказано, як окупанти крадуть українську продукцію з Маріупольського порту. Згідно з озвученою інформацією, спочатку загарбники мають намір вивезти український метал, а потім зерно.
- Окупанти почали ділити майно маріупольських підприємств, що вціліли під час обстрілів міста. Незабаром обладнання можуть вивезти на російські заводи, а решту розпиляти на металобрухт.
- Після окупації Маріуполя понад 10 тисяч мешканців міста потрапили до в'язниць так званої "ДНР", де їх тримають фактично у концтаборних умовах.