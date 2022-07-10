Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Війна Вторгнення в Україну

HIMARS вже ввижаються. У Маріуполі побутова пожежа довела окупантів до істерики

Наталія Магдик
10 липня, 11:24
Росіяни бояться, що українська сторона застосувала HIMARS

У Маріуполі спалахнув житловий будинок, пожежа налякала окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупантів охопила паніка через пожежу, яка сталася в одному з маріупольських будинків. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Реклама

"Вночі сталася пожежа на мікрорайоні Черемушки. Звичайна побутова пожежа, проте спочатку донецькі пропагандисти вибухнули – HIMARS, а потім усі маріупольські чати понесли плітки про збитого безпілотника", – розповів Андрющенко.

За його словами, така реакція росіян свідчить, наскільки вони бояться відплати.

"Просто побутова пожежа. Але наочно показує, як росіяни бояться. І це вірно. Тому що відплата вже поряд", – розповів він.

Ситуація у Маріуполі

  • 9 липня на території заводу "Азовсталь" у тимчасово окупованому Маріуполі прогриміли вибухи.
  • Російські загарбники завезли в тимчасово окупований Маріуполь тульську "гуманітарну допомогу". Однак насправді виявилося, що у допомозі навіть хліб був черствим і з пліснявою.
  • Також повідомлялося, що окупанти та колаборанти у місті крадуть вцілілі автомобілі. Крадіжка відбувається як з відкритих майданчиків чи стоянок, так і з закритих гаражних кооперативів.
  • Нещодавно на російському Першому каналі вийшов сюжет, в якому детально розказано, як окупанти крадуть українську продукцію з Маріупольського порту. Згідно з озвученою інформацією, спочатку загарбники мають намір вивезти український метал, а потім зерно.
  • Окупанти почали ділити майно маріупольських підприємств, що вціліли під час обстрілів міста. Незабаром обладнання можуть вивезти на російські заводи, а решту розпиляти на металобрухт.
  • Після окупації Маріуполя понад 10 тисяч мешканців міста потрапили до в'язниць так званої "ДНР", де їх тримають фактично у концтаборних умовах.