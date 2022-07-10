HIMARS уже мерещатся. В Мариуполе бытовой пожар довел оккупантов до истерики

В Мариуполе загорелся жилой дом, пожар напугал оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупантов охватила паника из-за пожара, который произошел в одном из мариупольских домов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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"Ночью произошел пожар на микрорайоне Черемушки. Обычный бытовой пожар, однако сначала донецкие пропагандисты взорвались – HIMARS, а затем все мариупольские чаты понесли сплетни о сбитом беспилотнике", – рассказал Андрющенко.

По его словам, такая реакция россиян показывает, насколько они боятся возмездия.

"Просто бытовой пожар. Но наглядно показывает, как россияне боятся. И это верно. Потому что возмездие уже рядом", – рассказал он.

Ситуация в Мариуполе