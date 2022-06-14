Гребли все: від батарейок до парфумів. Нове відео мародерства окупантів (фото/відео)

Оприлюднено відео, як російські військові грабували магазин у Сумській області / Фото: Колаж: Сьогодні
У Сумській області російські військові у пошуках наживи грабували все, що бачили. Приваблювали їх, звичайно, магазини, адже там не було в той період персоналу, проте працювали камери спостереження. СБУ оприлюднила відео одного з епізодів мародерства окупантів.
Злочини потрапили на відеокамери спостереження
Спочатку російські військові виламали двері магазину, а потім почали спустошувати полиці. Брали все, що бачили: від батарейок до парфумів.
Один із військових намагався зламати касовий ящик.
Обстановка з мародерами
- У місті Тростянці Сумської області ще одна група "русского мира" пограбувала магазин. За словами очевидців, винесли здебільшого випивку та закуску до неї.
- Російські окупанти почали хвалитися, що навчилися "грамотно" мародерствувати в Україні. Вони радіють, що знайшли спосіб, щоб у них нічого не відбирали, а все награбоване на нашій землі можна було безперешкодно переправити додому.
- Батьки російських загарбників розглядають війну в Україні як шанс розбагатіти. Вони називають своїх синів "спонсорами" та закликають їх мародерствувати на повну.
- У Херсоні окупанти спалили ТРЦ "Фабрика", пограбували продуктовий магазин та магазин сантехніки – зайшли і забрали унітази.
- Російські загарбники зламують банківські сейфи, спустошують продуктові магазини, відбирають у мирних жителів їжу, одяг, електротехніку і навіть грабують церкви.
- У місті Корюківці Чернігівської області окупанти обікрали церкву. У пошуках їжі військові РФ не погребували гребтися навіть у пакетах з недоїдками.