Гребли все: від батарейок до парфумів. Нове відео мародерства окупантів (фото/відео)

Оприлюднено відео, як російські військові грабували магазин у Сумській області / Фото: Колаж: Сьогодні

У Сумській області російські військові у пошуках наживи грабували все, що бачили. Приваблювали їх, звичайно, магазини, адже там не було в той період персоналу, проте працювали камери спостереження. СБУ оприлюднила відео одного з епізодів мародерства окупантів.

Злочини потрапили на відеокамери спостереження

Спочатку російські військові виламали двері магазину, а потім почали спустошувати полиці. Брали все, що бачили: від батарейок до парфумів.

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Один із військових намагався зламати касовий ящик.

Обстановка з мародерами