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Гребли все: від батарейок до парфумів. Нове відео мародерства окупантів (фото/відео)

Наталія Магдик
14 червня, 13:54
Окупанти громили магазини, згрібали з полиць усе, що бачили

Оприлюднено відео, як російські військові грабували магазин у Сумській області / Фото: Колаж: Сьогодні

У Сумській області російські військові у пошуках наживи грабували все, що бачили. Приваблювали їх, звичайно, магазини, адже там не було в той період персоналу, проте працювали камери спостереження. СБУ оприлюднила відео одного з епізодів мародерства окупантів.

Злочини потрапили на відеокамери спостереження

Спочатку російські військові виламали двері магазину, а потім почали спустошувати полиці. Брали все, що бачили: від батарейок до парфумів.

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Один із військових намагався зламати касовий ящик.

Обстановка з мародерами

  • У місті Тростянці Сумської області ще одна група "русского мира" пограбувала магазин. За словами очевидців, винесли здебільшого випивку та закуску до неї.
  • Російські окупанти почали хвалитися, що навчилися "грамотно" мародерствувати в Україні. Вони радіють, що знайшли спосіб, щоб у них нічого не відбирали, а все награбоване на нашій землі можна було безперешкодно переправити додому.
  • Батьки російських загарбників розглядають війну в Україні як шанс розбагатіти. Вони називають своїх синів "спонсорами" та закликають їх мародерствувати на повну.
  • У Херсоні окупанти спалили ТРЦ "Фабрика", пограбували продуктовий магазин та магазин сантехніки – зайшли і забрали унітази.
  • Російські загарбники зламують банківські сейфи, спустошують продуктові магазини, відбирають у мирних жителів їжу, одяг, електротехніку і навіть грабують церкви.
  • У місті Корюківці Чернігівської області окупанти обікрали церкву. У пошуках їжі військові РФ не погребували гребтися навіть у пакетах з недоїдками.