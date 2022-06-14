Гребли все: От батареек до духов. Новое видео мародёрства оккупантов (фото/видео)

Обнародовано видео, как российские военные грабили магазин в Сумской области / Фото: Коллаж: Сегодня

В Сумской области российские военные в поисках наживы грабили все, что видели. Лакомым кусочком для них конечно были магазины, ведь там не было в тот период персонала, однако работали камеры наблюдения. СБУ обнародовала видео одного из эпизодов мародерства оккупантов.

Преступления попали на видео камеры наблюдения

Сначала российские военные выломали двери магазина, а затем начали опустошать полки. Брали все, что видели: от батареек до духов.

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Один из военных пытался даже сломать полку.

Обстановка с мародерами