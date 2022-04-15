Гордон: У РФ з'явилася величезна проблема з вербуванням "м'яса" для війни в Україні

За словами Гордона, російські солдати не мають мотивації воювати / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністерство оборони Росії сьогодні має велику проблему з вербуванням нових солдатів на війну в Україні.

Про це розповів журналіст Дмитро Гордон на Youtube-каналі "В гостях у Гордона" .

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За його словами, сьогодні головна проблема Росії – де знайти мотивованих бійців, які, ризикуючи життям, підуть на позиції українських військових.

"Перше – багато солдатів, які вийшли з України і тепер перегруповуються, бачили все, що відбувалося тут. Вони чудово розуміють, що українська армія мотивована в рази краще. Вони чудово розуміють, що Україна захищає свою територію, свою незалежність, свій суверенітет, свою свободу. А що захищають вони? Вони "борються з фашистами"? Фашистів вони так і не побачили", – наголосив він.

Як зазначив журналіст, ці солдати "надивилися, як горять у танках їхні друзі, як українська армія героїчно відстоює рубіж за рубіжем та знищує суперника".

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"Вони побачили, що відбувається з їхніми друзями, з ними самими, як гинуть їхні хлопці, як вони втрачають кінцівки, як ніхто не підбирає їхні трупи в українських полях та лісах", – сказав Гордон.

Для таких військових РФ знову розпочати бій з українською армією – велика проблема, вважає він.

Гордон також заявив, що російські солдати розповідають своїм одноліткам у Росії про те, що вони побачили в Україні:

"По-перше, вони кажуть, що вони не побачили жодного фашиста. По-друге, вони кажуть, що українська армія набагато краще мотивована і набагато краще споряджена. По-третє, вони кажуть, що українці б'ються безстрашно. По-четверте, вони кажуть, що українці банально набагато краще живуть. Вони бачили наші будинки. Це не можна порівняти з тим, що відбувається в Росії. Ну і, нарешті, великий тваринний страх від того, як борються українці. Все це не може штовхати цих хлопців далі на війну".

Як пояснив журналіст, тому Міноборони РФ "має величезну проблему – як мотивувати, а головне – як завербувати нове "м'ясо" для того, щоби списати його".

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Солдати РФ не хочуть воювати

За даними Генштабу ЗСУ, в окупантів проблеми з комплектуванням військових частин, які зазнали втрат під час битв та вийшли з території Сумської області до РФ.

Понад 80% особового складу деяких підрозділів, які задіяні у війні, не хочуть більше воювати, повідомили в Генштабі.

"Командири військових частин окупантів заборонили звільнення військовослужбовців, у яких закінчилися терміни контрактів до закінчення так званої спеціальної військової операції", – йдеться у повідомленні.

Перехоплені розмови російських військових також свідчать, що бойовий дух ворога підірвано.