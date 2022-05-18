Гордон спрогнозував докорінний перелом на фронті в Україні

Журналіст зазначив, що прогнозувати війну в Україні – це справа невдячна. / Фото: Колаж: Сьогодні

У найближчі два-три тижні настане докорінний перелом на фронті в Україні. Серед іншого українські війська можуть підступитися до звільнення Херсонської та Запорізької областей.

Про це український журналіст Дмитро Гордон розповів в інтерв'ю Василю Голованову на YouTube-каналі "Україна 24".

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"Програма-максимум"

За словами Гордона, прогнозувати війну в Україні – справа невдячна. Якщо вірити прогнозам, то Україна мала впасти за кілька днів – і дякувати богу, цього не сталося.

"Я думаю, що, враховуючи розумне управління українськими військами, те, що наше діло все-таки праве (ми захищаємо свою землю від нападу ворога), враховуючи першокласну зброю, яка до нас приходить і приходитиме прискореними темпами, у найближчі два-три тижні настане докорінний перелом на фронті", – зазначив він.

Журналіст також розповів про "програму-максимум" на майбутнє:

"Моя думка – я ризикну так припустити, розуміючи картину і спілкуючись із великою кількістю обізнаних людей, – що ми повністю виженемо ворога з Харківської області, не дамо далі проникати на територію Донецької та Луганської областей. Мабуть, перейдемо в контрнаступ там. І зробимо кроки для визволення Херсонської та Запорізької областей. Програма-максимум поки що така".

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Нагадаємо, Дмитро Гордон розповів, що бачив досьє російських солдатів, які воюють в Україні. За його словами, українські спецслужби готуються знайти кожного, хто причетний до геноциду нашого народу, для ліквідації чи показового суду.

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