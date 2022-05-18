Гордон спрогнозировал коренной перелом на фронте в Украине

Журналист отметил, что прогнозировать войну в Украине - это дело неблагодарное. / Фото: Коллаж: Сегодня

В ближайшие две-три недели наступит коренной перелом на фронте в Украине. Среди прочего украинские войска могут предпринять шаги по освобождению Херсонской и Запорожской областей.

Об этом украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал в интервью Василию Голованову на YouTube-канале "Україна 24".

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"Программа-максимум"

По словам Гордона, прогнозировать войну в Украине – дело неблагодарное. Если верить прогнозам, то Украина должна была пасть за несколько дней – и слава богу, что этого не произошло.

"Я думаю, что, учитывая умное управление украинскими войсками, то, что наше дело все-таки правое (мы защищаем свою землю от нападения врага), учитывая первоклассное оружие, которое к нам приходит и будет приходить ускоренными темпами, в ближайшие две-три недели наступит коренной перелом на фронте", – отметил он.

Журналист также рассказал о "программе-максимум" на будущее:

"Мое мнение – я рискну так предположить, понимая картину и общаясь с большим количеством осведомленных людей, – что мы полностью выгоним врага из Харьковской области, не дадим дальше проникать на территорию Донецкой и Луганской областей. Видимо, перейдем в контрнаступление там. И предпримем шаги по освобождению Херсонской и Запорожской областей. Программа-максимум пока такая".

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Напомним, Дмитрий Гордон рассказал, что видел досье российских солдат, воюющих в Украине. По его словам, украинские спецслужбы готовятся найти каждого, кто причастен к геноциду нашего народа, для ликвидации или показательного суда.

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