Річна доза радіації – військові РФ, що залишили Чорнобиль, небезпечні для оточуючих

Російські окупанти, які були у Чорнобилі, можуть бути небезпечними для суспільства. Фото: "Уніан", REUTERS, колаж "Сьогодні"

За добу у "Рудому лісі" російські окупанти могли отримати річну дозу опромінення. Солдати РФ тепер несуть небезпеку тим, хто перебуває поруч із ними.

Про це голова Державного агентства України з управління зоною відчуження Євген Крамаренко повідомив на брифінгу у медіацентрі "Україна".

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За його словами, окупанти, які були в Зоні відчуження, а нині поїхали до Білорусі, могли отримати значні дози радіації і навіть несуть небезпеку для тих, хто поруч із ними.

Це пояснюється тим, що основний шар радіонуклідів, що ліг на ґрунт після Чорнобильської катастрофи, за минулі понад 30 років спустився сантиметрів на 30-40 під землю, але окупанти, риючи окопи, порушили цей природний захисний шар.

"У найнебезпечнішому пункті тимчасового поховання радіоактивних відходів – так званому Рудому лісі – фон такий, що людина, яка не рухаючись проведе там 24 години, отримає річну дозу опромінення. Якщо ж іще й рити ґрунт, то опромінення збільшується у рази", – пояснив Крамаренко.

Він припускає, що російське командування не провело жодного інструктажу перед відправкою своїх солдатів у Зону, а дозиметри, які їм видали, – 50-60-х років минулого століття. Така давня техніка навряд чи працює.

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Якої саме шкоди зазнали окупанти, належить встановити лікарям, але вони могли розповсюдити радіацію й далі. Адже Чорнобиль був "транзитною зоною" для відходу окупантів, тож лише протягом п’яти останніх днів нею пройшли 10 тисяч одиниць їхньої техніки. До того ж і головний штаб загарбників був розташований на території Чорнобильської АЕС, і тільки там було близько 50 одиниць техніки та близько тисячі російських солдатів.

Росіяни покинули ЧАЕС, але забрали із собою українських нацгвардійців

На майданчику Чорнобильської АЕСнемає сторонніх осіб. Однак при відході російських військ відбувається пограбування приміщень, викрадення техніки та інших цінних речей. Про це повідомляє державне агентство України з управління зоною відчуження.

"Відповідні "офіційні" документи підписали працівники станції з примусу до фактичного завершення процесу", – йдеться у повідомленні.

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При відході російські війська грабують приміщення, викрадають техніку та забирають цінні речі.

"Наступні дії на території ЧАЕС будуть здійснені після проведення перевірки силами українських спеціалістів на наявність вибухових пристроїв" , – додали в агентстві.

Енергоатом повідомляє, що, втікаючи з території станції, окупанти також забрали нацгвардійців, яких тримали в полоні з 24 лютого.

Що відбувається на ЧАЕС

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