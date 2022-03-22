Голову Охтирської райради звільнили з полону окупантів

Голову Охтирської райради від «Слуги народу» Сергія Кірічка звільнено після тижневого полону в окупантів. Фото: колаж "Сьогодні"

У вівторок, 22 березня, голову Охтирської райради від "Слуги народу" Сергія Кірічка визволили з полону російських окупантів. Він був там тиждень, а зараз уже знову приступив до роботи.

Про це повідомила голова фракції "Слуги народу" Олена Шуляк у своєму Telegram-каналі.

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Кірічко з перших годин після полону повернувся до роботи та допомагає жителям Охтирського району. Він продовжує допомагати захищати країну від окупантів.

"Незважаючи ні на які обставини, ми залишаємось на місці та працюємо. Радий визволенню. Дякую всім причетним! Ми продовжуємо працювати на перемогу нашої рідної Сумської області! Все буде Україна!" – процитувала слова Кірічка Олена Шуляк.

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