Главу Ахтырского райсовета освободили из плена оккупантов

Глава Ахтырского райсовета от «Слуги народа» Сергей Киричко освобожден после недельного плена у оккупантов. Фото: коллаж "Сегодня"

Во вторник, 22 марта, главу Ахтырского райсовета от "Слуги народа" Сергея Киричка освободили из плена российских оккупантов. Он находился там неделю, а сейчас уже снова приступил к работе.

Об этом сообщила глава фракции "Слуги народа" Елена Шуляк в своем Telegram-канале.

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Киричко с первых часов после плена вернулся к работе и помогает жителям Ахтырского района. Он продолжает помогать защищать страну от оккупантов.

"Несмотря ни на какие обстоятельства, мы остаемся на месте и работаем. Рад освобождению. Спасибо всем причастным! Мы продолжаем работать на победу нашей родной Сумской области! Все будет Украина!" — процитировала слова Киричка Елена Шуляк.

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