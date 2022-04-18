Глава української розвідки назвав причину поразки окупантів під Києвом

Кирило Буданов зазначив, що окупанти не просто відступили з Київщини - їх вигнали / Фото: Колаж: Сьогодні
Російські війська, які наступали на Київ, продемонстрували надзвичайно непрофесійний рівень свого командування.
Про це розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони України генерал-майор Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Spiegel, яке цитує у Facebook пресслужба ГУР.
На запитання, чому РФ вирішила вивести свої війська з Київської області, Буданов відповів, що окупанти не просто відступили – їх вигнали.
"Почалося з того, що ми повернули місто Ірпінь. Це загрожує розрізанням їхніх сил у Київській області. Росіяни швидко зрозуміли, що лише за кілька днів вони опинилися в тій самій ситуації, яку самі люблять завдати ворогу – оточення та розмежування своїх сил. Тому вони вирішили відступити", – пояснив він.
Керівник розвідки здивований тим, наскільки некомпетентно і необережно підійшли російські командири до проведення такої великої операції:
"Якщо вони дійсно вірили, що зможуть зробити це за три дні – і, наскільки нам відомо, вони абсолютно вірили, що так, – то російське керівництво, мабуть, дивується, наскільки компетентні їхні генерали. Вони прийняли бажання за реальність".
Також Буданов прокоментував бойові втрати російського військового командування.
"Ми задали собі це питання. І знайшли лише одну відповідь: надзвичайно низький професійний рівень генералів. Однією з причин цього є кумівство в російській армії, це родичі якогось чиновника, які не відповідають своїм завданням і не готові до них. Візьміть справу Чорнобаївки окремо – це пам'ятник ідіотизму", – зазначив глава ГУР.
Окупанти не відмовилися від мети захопити Київ
Російські окупанти бачать кінцевою метою війни в Україні захоплення Києва та контроль над усією країною, заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
За словами заступниці голови Міноборони, росіяни вторгалися 24 лютого "заради того, щоб захопити Київ насамперед і всю Україну".
"Вони від цієї мети не відмовилися. Просто через те, що вони не змогли її реалізувати, їм потрібно якимось чином виправдовувати своє перебування тут для їхнього електорату та їхнього керівництва. Тому вони ставлять зараз перед собою менші цілі. Меншими цілями для них є Маріуполь та географічні кордони Донецької та Луганської областей. Але це не означачє, що вони на цьому хочуть ставити крапку", – наголосила Маляр.