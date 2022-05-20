Геращенко: "На "Азовсталі" пораненим ампутували кінцівки без нарокозу"

Геращенко впевнений, що подвиг захисників "Азовсталі" увійде до світової історії / Колаж "Сьогодні"

Захисники заводу "Азовсталь" показали усьому світові приклад героїзму. Вони в нелюдських умовах вели бої майже три місяці і змушені були проводити ампутації кінцівок пораненим побратимам без анестезії.

Про це розповів радник Міністра МВС Антон Геращенко в інтерв'ю Наташі Влащенко на каналі "Україна 24".

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Що відомо

"Там значна кількість поранених, які не отримали жодних знеболювальних. Там проводилися ампутації кінцівок без будь-якої анестезії. Ви взагалі знаєте, що таке ампутація кінцівок без анестезії. Це навіть складно уявити", – розповів Геращенко про жахіття, до яких довели українських військових російські загарбники у Маріуполі.

"Хлопці та дівчата захищали Маріуполь та "Азовсталь" близько 90 днів у повному оточенні, без чистої води, без їжі. Останній місяць вони мали лише один раз прийом їжі на добу. Вони мали обмежений боєзапас, проте вони настільки ефективно вбивали російських окупантів, що останні тижні ті боялися навіть підійти до "Азовсталі", бо знали, якщо підуть у наступ – помруть", – повідомив він в інтерв'ю Влащенко.

Героїзм, який увійшов до історії

"Захисники "Азовсталі" показали приклад героїзму усьому світу. Можна сказати, що вже зараз усі військові у всіх частинах світу пишаються нашими захисниками і беруть із них приклад. І ще через десятки та сотні років на військових кафедрах по всьому світу наводитимуть приклад того, як необхідно захищати своє місто, як необхідно захищати важливі об'єкти інфраструктури в найскладніших умовах", – зазначив Геращенко.

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Обстановка на "Азовсталі"