Командир "Азова" терміново звернувся до українців та розповів про новий наказ (відео)

За словами Дениса Прокопенка, з "Азовсталі" евакуювали всіх цивільних та тяжкопоранених воїнів

Денис Прокопенко розповів, що відбувається на "Азовсталі". Фото: колаж "Сьогодні"

Командир полку "Азов" підполковник Денис Прокопенко записав нове відеозвернення до українців. За його словами, з "Азовсталі" евакуювали всіх цивільних та тяжкопоранених воїнів. Наразі триває процес стосовно загиблих Героїв.

Відповідне відеозвернення опублікував полк "Азов" у своєму Telegram-каналі.

Реклама

"Слава Україні! 86-й день оборони Маріуполя. Військове керівництво дало наказ про збереження життів військовослужбовців гарнізону та припинення оборони міста. Незважаючи на важкі бої, кругову оборону та відсутність постачання, ми постійно наполягали на трьох важливих для нас умовах. А саме: цивільні, поранені та загиблі", – заявив Прокопенко.

За його словами, цивільних вдалося евакуювати. Тяжкопоранені військові отримали необхідну допомогу і їх вдалося евакуювати з подальшим обміном та доставкою на територію, підконтрольну Україні.

"Щодо загиблих Героїв, то процес триває. Сподіваюся, що найближчим часом рідні та вся Україна зможе з гідністю поховати своїх воїнів", – наголосив Прокопенко.

Евакуація з "Азовсталі"

Після 82 днів оборони із зайнятого окупантами Маріуполя почали евакуювати поранених українських військових, які обороняли завод "Азовсталь". Військове командування України дало наказ зберегти особовий склад оборонців. Вночі проти 17 травня понад 250 військових з гуманітарного коридору було виведено на непідконтрольні Україні території.

До медичного закладу у Новоазовську евакуювали 53 тяжкопоранених для надання медичної допомоги. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор було доставлено до Оленівки. Обидва населені пункти на окупованій території.

Реклама

Раніше ми писали: