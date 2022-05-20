Геращенко: "На "Азовстали" раненым ампутировали конечности без нарокоза"

Геращенко уверен, подвиг защитников "Азовстали" войдет в мировою историю / Коллаж "Сегодня"

Защитники завода "Азовсталь" показали всему миру пример героизма. Они в нечеловеческих условиях вели бои почти три месяца и вынуждены были проводить ампутации конечностей раненым побратимам без какой-либо анестезии.

Об этом рассказал советник министра МВД Антон Геращенко в интервью Наташе Влащенко на канале "Украина 24".

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Что известно

"Там значительное количество раненых, которые не получила никаких обезболивающих. Там проводились ампутации конечностей без какой-либо анестезии. Вы вообще понимаете, что такое ампутация конечностей без анестезии. Это даже сложно представить", – рассказал Геращенко об ужасах, до которых довели украинских военных российские захватчики в Мариуполе.

"Ребята и девчонки защищали Мариуполь и "Азовсталь" около 90 дней в полном окружении, без чистой воды, без еды. Последний месяц они имели лишь один раз прием пищи в сутки. У них был ограниченный боезапас, однако они настолько эффективно убивали российских оккупантов, что последние недели те боялись даже подойти к "Азовстали", потому что знали, если пойдут в наступление – умрут", – сообщил он в интервью Наташе Влащенко.

Героизм, который вошел в историю

"Защитники "Азовстали" показали пример героизма всему миру. Можно сказать, что уже сейчас все военные во всех частях мира гордятся нашими защитниками и берут с них пример. И еще через десятки и сотни лет на военных кафедрах по всему миру будут приводить пример того, как необходимо защищать свой город, как необходимо защищать важные объекты инфраструктуры в сложнейших условиях", – отметил Геращенко.

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Обстановка на "Азовстали"