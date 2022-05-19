Спасут ли эвакуированных из "Азовстали"? В NYT рассказали, что может помешать обмену

Россия может начать суд над защитниками Мариуполя

Россия может сорвать обмен пленными / Фото: Коллаж: Сегодня

В Кремле могут сорвать обмен пленными, в результате которого должны быть освобождены эвакуированные защитники "Азовстали". Против них могут начать судебный процесс, а на государственном уровне объявить о запрете "обмена нацистскими преступниками". Значительную роль в этом играет суд над российским оккупантом Вадимом Шишимариным.

Об этом пишет The New York Times.

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Военнослужащие из "Азовстали" могут использоваться для того, чтобы объявить о "победе над нацизмом в Украине". Таким образом, у Путина в очередной раз будут оправдывать полномасштабное вторжение в Украину.

В Москве даже рассматривают намерение судить украинских военных как "террористов". Россия всячески усложняет процесс переговоров об обмене пленными, которого всеми силами пытается добиться Украина.

Причем здесь суд над Шишимариным

Как пишет The New York Times, стремление России относиться к пленным из "Азовстали" как к военным преступникам проявилось после того, как российский оккупант Вадим Шишимарин признал, что убил безоружного мирного жителя в Сумской области.

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Американские журналисты называют судебный процесс над оккупантом "экстраординарным" – отчасти потому, что он продолжался, несмотря на то, что из-за него мог сорваться или остановиться обмен пленными между Украиной и Россией в будущем.

"Теперь россияне могут решить возбудить дела против украинских военнопленных", – сказал Алекс Вайтинг, прокурор по военным преступлениям, приглашенный профессор Гарвардской школы права.