Геращенко розповів, на кого Путін повісить провали в Україні

Геращенко розповів про плани Путіна прибрати Герасимова / Фото: Колаж: Сьогодні

Найімовірніше, президент Росії Володимир Путін найближчим часом відправить у відставку головнокомандувача збройних сил Російської Федерації, начальника Генерального штабу Валерія Герасимова.

Про це повідомив у Telegram радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

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"Його (Герасимова, – ред) збираються зробити цапом-відбувайлом за провали в Україні, і тим самим показати іншим генералам, що їх чекає, якщо провали триватимуть. Крім того, мої джерела повідомили, що Валерій Герасимов на тлі відставки, що наближається, став зловживати спиртним і фактично вже місяць як де-факто відсторонений від планування та керівництва військами", – написав Геращенко.

Також він зазначив, що водночас міністр оборони РФ Сергій Шойгу продовжує залишатися на своїй посаді, оскільки він не мав жодного впливу на хід війни.

Обстановка з Герасимовим

Нещодавно окупований Ізюм Харківської області відвідав Герасимов. Він збирався командувати військами на Донбасі.

Того ж дня стало відомо, що у районі штабу окупантів стався сильний вибух і нібито російський генерал загинув.

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Міністр внутрішніх справ України Віктор Андрусів підтвердив інформацію про те, що Герасимов справді приїжджав до Ізюма, але чи постраждав він під час вибуху – він не в курсі.

Незабаром стало відомо, що Герасимов зник після поїздки до України.