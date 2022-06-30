Геращенко рассказал, на кого Путин повесит провалы в Украине

Геращенко рассказал о планах Путина убрать Герасимова / Фото: Коллаж: Сегодня

Вероятнее всего, президент России Владимир Путин в ближайшее время отправит в отставку главнокомандующего вооруженными силами Российской Федерации, начальника Генерального штаба Валерия Герасимова.

Об этом сообщил в Telegram советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Реклама

"Его (Герасимова, – ред) собираются сделать козлом отпущения за провалы в Украине, и тем самым показать другим генералам, что их ждёт, если провалы будут продолжаться. Кроме того, мои источники сообщили, что Валерий Герасимов на фоне приближающейся отставки стал злоупотреблять спиртным и фактически уже месяц как де-факто отстранен от планирования и руководства войсками", – написал Геращенко.

Также он отметил, что в то же время министр обороны РФ Сергей Шойгу продолжает оставаться на своем посту, поскольку он не имел никакого влияния на ход войны.

Обстановка с Герасимовым

Не так давно оккупированный Изюм Харьковской области посетил Герасимов. Он собирался командовать войсками на Донбассе.

В тот же день стало известно, что в районе штаба оккупантов произошел сильный взрыв и якобы российский генерал погиб.

Реклама

Министр внутренних дел Украины Виктор Андрусив подтвердил информацию о том, что Герасимов действительно приезжал в Изюм, но пострадал ли он во время взрыва – он не в курсе.

Вскоре стало известно, что Герасимов исчез после поездки в Украину.