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Генштаб озвучив втрати РФ: 14, 7 тисяч військових та майже 100 літаків

Марія Дмитренко
20 березня, 12:35
ЗСУ завдали величезної шкоди окупантам

ЗСУ знищили майже тисячу одиниць автомобільної техніки ворога. Фото: колаж "Сьогодні"

Загальні втрати російських окупантів у війні проти України становлять майже 15 тисяч осіб особового складу, а також ЗСУ знищили 1487 броньованих машин окупантів.

Про це повідомляє ВСУ.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 20.03 орієнтовно становлять:

  • особовий склад – близько 14700 осіб;
  • танки – 476;
  • бойові броньовані машини – 1487;
  • артилерійські системи – 230;
  • РСЗВ – 74;
  • засоби ППО – 44;
  • літаки – 96;
  • вертольоти – 118;
  • автомобільна техніка – 947;
  • кораблі, катери – 3;
  • цистерн із ПММ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21;
  • спеціальна техніка – 12.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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