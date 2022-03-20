Генштаб озвучив втрати РФ: 14, 7 тисяч військових та майже 100 літаків

ЗСУ знищили майже тисячу одиниць автомобільної техніки ворога. Фото: колаж "Сьогодні"

Загальні втрати російських окупантів у війні проти України становлять майже 15 тисяч осіб особового складу, а також ЗСУ знищили 1487 броньованих машин окупантів.

Про це повідомляє ВСУ.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 20.03 орієнтовно становлять:

особовий склад – близько 14700 осіб;

танки – 476;

бойові броньовані машини – 1487;

артилерійські системи – 230;

РСЗВ – 74;

засоби ППО – 44;

літаки – 96;

вертольоти – 118;

автомобільна техніка – 947;

кораблі, катери – 3;

цистерн із ПММ – 60;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21;

спеціальна техніка – 12.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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