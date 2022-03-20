Генштаб озвучив втрати РФ: 14, 7 тисяч військових та майже 100 літаків

ЗСУ знищили майже тисячу одиниць автомобільної техніки ворога. Фото: колаж "Сьогодні"
Загальні втрати російських окупантів у війні проти України становлять майже 15 тисяч осіб особового складу, а також ЗСУ знищили 1487 броньованих машин окупантів.
Про це повідомляє ВСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 20.03 орієнтовно становлять:
- особовий склад – близько 14700 осіб;
- танки – 476;
- бойові броньовані машини – 1487;
- артилерійські системи – 230;
- РСЗВ – 74;
- засоби ППО – 44;
- літаки – 96;
- вертольоти – 118;
- автомобільна техніка – 947;
- кораблі, катери – 3;
- цистерн із ПММ – 60;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21;
- спеціальна техніка – 12.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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