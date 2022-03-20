Генштаб озвучил потери РФ: 14,7 тысяч военных и почти 100 самолетов

ВСУ уничтожили почти тысячу единиц автомобильной техники врага. Фото: коллаж "Сегодня"

Общие потери российских оккупантов в войне против Украины составляют около почти 15 тысяч человек личного состава, а также ВСУ уничтожили 1487 бронированных машин оккупантов.

Об этом сообщает ВСУ.

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 20.03 ориентировочно составили:

личный состав – около 14700 человек;

танки ‒ 476;

боевые бронированные машины ‒ 1487;

артиллерийские системы – 230;

РСЗО – 74;

средства ПВО – 44;

самолеты – 96;

вертолеты – 118;

автомобильная техника – 947;

корабли, катера – 3;

цистерн с ГСМ – 60;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 21;

специальная техника – 12.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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