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Генштаб озвучил потери РФ: 14,7 тысяч военных и почти 100 самолетов

Мария Дмитренко
20 марта, 12:35
ВСУ нанесли огромный ущерб оккупантам

ВСУ уничтожили почти тысячу единиц автомобильной техники врага. Фото: коллаж "Сегодня"

Общие потери российских оккупантов в войне против Украины составляют около почти 15 тысяч человек личного состава, а также ВСУ уничтожили 1487 бронированных машин оккупантов.

Об этом сообщает ВСУ.

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 20.03 ориентировочно составили:

  • личный состав – около 14700 человек;
  • танки ‒ 476;
  • боевые бронированные машины ‒ 1487;
  • артиллерийские системы – 230;
  • РСЗО – 74;
  • средства ПВО – 44;
  • самолеты – 96;
  • вертолеты – 118;
  • автомобильная техника – 947;
  • корабли, катера – 3;
  • цистерн с ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 21;
  • специальная техника – 12.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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