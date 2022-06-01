Гайдай: У Сєвєродонецьку ЗСУ пішли в контратаку і досягли результату

Усі населені пункти Луганщини обстрілюються, сказав Гайдай / Колаж "Сьогодні"

Російським окупантам не вдалося повністю взяти Сєвєродонецьк. Натомість нашим захисникам вдалося захопити в полон групу солдатів міжнародного злочинця Володимира Путіна.

Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у проекті FREEДОМ на каналі "Україна 24".

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Що відомо

"Більшість міста, на жаль, окупована російською армією. Але сказати, що все місто під окупацією, не можна. Залишаються ще території, як лінія оборони за нашими військами. І навіть сьогодні наші хлопці робили пробні контратаки, навіть на деяких вулицях відсунули трохи росіян убік. Зараз побачимо, що вони там розкажуть", – зарядив оптимізмом Гайдай.

Гайдай уточнив, що взято в полон шестеро російських військових.

"Вся Луганська область в останній місяць – це небезпечна зона. Немає районів, де не було б обстрілів. Усе прострілюється повністю. Скрізь прилітає. Майже щодня. Тяжкі бої ідуть як у Сєвєродонецьку, так і в Гірській громаді. Важкі бої ідуть у районі Попасної та Граніту. І обстрілюють Лисичанськ", – уточнив голова Луганської ОВА.

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Обстановка