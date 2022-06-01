Гайдай: У Сєвєродонецьку ЗСУ пішли в контратаку і досягли результату

Усі населені пункти Луганщини обстрілюються, сказав Гайдай / Колаж "Сьогодні"
Російським окупантам не вдалося повністю взяти Сєвєродонецьк. Натомість нашим захисникам вдалося захопити в полон групу солдатів міжнародного злочинця Володимира Путіна.
Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у проекті FREEДОМ на каналі "Україна 24".
Що відомо
"Більшість міста, на жаль, окупована російською армією. Але сказати, що все місто під окупацією, не можна. Залишаються ще території, як лінія оборони за нашими військами. І навіть сьогодні наші хлопці робили пробні контратаки, навіть на деяких вулицях відсунули трохи росіян убік. Зараз побачимо, що вони там розкажуть", – зарядив оптимізмом Гайдай.
Гайдай уточнив, що взято в полон шестеро російських військових.
"Вся Луганська область в останній місяць – це небезпечна зона. Немає районів, де не було б обстрілів. Усе прострілюється повністю. Скрізь прилітає. Майже щодня. Тяжкі бої ідуть як у Сєвєродонецьку, так і в Гірській громаді. Важкі бої ідуть у районі Попасної та Граніту. І обстрілюють Лисичанськ", – уточнив голова Луганської ОВА.
Обстановка
- Згідно зі зведенням Генштабу ЗСУ на вечір 1 червня, окупанти продовжують штурмувати позиції ЗСУ на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.
- За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 01.06 становлять особового складу – близько 30 700 (+200 за минулу добу).
- Очікується, що наша армія найближчими тижнями отримає нову порцію західної військової допомоги, яка може змінити перебіг бойових дій на Донбасі та інших важливих напрямках.