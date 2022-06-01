Гайдай: В Северодонецке ВСУ пошли в контратаку и добились результата

Все населенные пункты Луганщины обстреливаются, сказал Гайдай / Коллаж "Сегодня"
Российским оккупантам не удалось полностью взять Северодонецк. Зато нашим защитникам удалось захватить в плен группу солдат международного преступника Владимира Путина.
Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в проекте FREEДОМ на канале "Украина 24".
Что известно
"Большая часть города, к сожалению, оккупирована российской армией. Но сказать, что весь город под оккупацией, нельзя. Остаются еще территории, как линия обороны за нашими войсками. И даже сегодня наши ребята делали пробные контратаки, даже на некоторых улицах отодвинули немного россиян в сторону. Сейчас посмотрим, что они там расскажут", – зарядил оптимизмом Гайдай.
Гайдай уточнил, что взяты в плен шестеро российских военных.
"Вся Луганская область в последний месяц – это опасная зона. Нет районов, где бы не было обстрелов. Все простреливается полностью. Везде прилетает. Практически каждый день. Тяжелые бои идут как в Северодонецке, так и в Горской громаде. Тяжелые бои идут в районе Попасной и Гранита. И обстреливают Лисичанск", – уточнил глава Луганской ОВА.
Обстановка
- Согласно сводке Генштаба ВСУ на вечер 1 июня, оккупанты продолжают штурмовать позиции ВСУ на Северодонецком и Бахмутском направлениях.
- По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 01.06 составили личного состава – около 30 700 (+200 за минувшие сутки) человек.
- Ожидается, что наша армия в ближайшие недели получит новую порцию западной военной помощи, которая может изменить ход боевых действий на Донбассе и других важных направлениях.