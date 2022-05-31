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Маломуж: перелом на Донбасі буде швидким – названі терміни

Павло Заяць Павло Заяць
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31 травня, 00:18
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Досвідчений розвідник розповів, яку допомогу незабаром отримає українська армія
Маломуж заявил, что Украина скоро получит мощное оружие
Маломуж заявил, что Украина скоро получит мощное оружие / Фото: Колаж: Сьогодні

Українська армія у найближчий тиждень-півтора отримає нову порцію західної військової допомоги, яка може змінити перебіг бойових дій на Донбасі та інших важливих напрямках.

Про це розповів ексглава Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж в ефірі проекту FREEDOM на Youtube-каналі "Україна 24" .

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"Ми постачаємо нові резерви, вже вони надходять буквально останніми днями. І найновіша техніка. Вона ще не вся надійшла, але найближчого тижня-півтора зі США, Великобританії, країн Європи надходитиме. Особливо важливо – це ракетні засоби, які були під сумнівом... Як "Ураган", наприклад, "Смерч" – такого роду ми матимемо засоби", – заявив Маломуж.

Ексрозвідник зазначив, що українська армія отримає можливість вражати будь-які цілі:

"Біля Сєверодонецька, Краматорська, Лисичанська, за всіма напрямками трас, які вони зараз намагаються перекривати, за іншими напрямками – Херсонський, Харківський, де ми можемо вражати всю систему далекобійної артилерії, всі ракетні засоби – і "Смерчі", і "Урагани", та інші потужні системи, які працюють по наших військах і знищують наші міста. Тут ми можемо завдавати найпотужніших ударів, їх знищувати, а після цього проводити дуже потужні контратаки або тактичні наступальні операції".

На думку Маломужа, внаслідок перелому у бойових діях зможуть проявити свою силу українські спецпідрозділи.

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"Це сили швидкого реагування. Це може бути Сєвєродонецьк, Донецький напрямок, Херсонський напрямок, Ізюмський напрямок. Зараз саме той пік, коли можуть дати, по-перше, дуже потужну відсіч ворогові, з іншого боку – дати привід, щоб ми розпочали наступальні операції", – заявив він.

Рєзніков розповів, яку нову зброю Україна отримала від Заходу

Міністр оборони Олексій Рєзніков повідомив, що завдяки військовій допомозі від наших західних партнерів на передовій успішно працюють три види 155-мм артилерії: гаубиця М777, гаубиця FH70, САУ CAESAR.

Крім того, поповнюється парк артилерії 155 мм калібру. В Україну вже надійшли САУ М109 однієї з модифікацій.

Також Резніков розповів, що берегову оборону України буде посилено ракетами Harpoon.

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За словами міністра, серед останніх надходжень понад 100 американських БПЛА різних типів.

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