Фрегатом "Адмірал Макаров", що обстрілює Україну ракетами, командує зрадник-українець

Григорій Бреєв - родом з України, але воює за Росію / Фото: Колаж: Сьогодні

Виходець з України командує кораблем, з якого запускаються ракети по українських містах. Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Російським фрегатом "Адмірал Макаров" командує українець Григорій Бреєв. Він родом з Вінницької області, служив у Збройних силах України та присягнув у 2014 році, коли Росія окупувала Крим та Севастополь", — написав він.

Також Братчук опублікував фото Бреєва.

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