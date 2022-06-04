Єрмак розповів, як Росія втратила в боях свою 35-ту армію

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Збройні сили України практично знищили 35-ту армію РФ у Харківській області. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак у своєму каналі. Telegram.
"В Ізюмі було знищено майже всю 35-ту загальновійськову армію Росії", — написав він.
Таким чином, голова ОП підтвердив повідомлення про це від Інституту вивчення війни. Там раніше заявили, що майже вся 35-та загальновійськова армія знищена в Ізюмі через некомпетентність російського командування.
Що підвело росіян
Зазначається, що російські командири не врахували бойових завдань в Ізюмському лісі. Це призвело до значних втрат у 64-й та 38-й окремих гвардійських мотострілецьких бригадах, у яких зараз налічується менше ніж 100 осіб.
Російське командування не забезпечило необхідною технікою частини та своєчасно не відремонтувало російську важку артилерію.
Крім того, російським силам не вистачало якісного зв'язку з командними центрами, і вони користувалися месенджерами через недостатність зашифрованих телефонів. Відсутність зв'язку між російськими підрозділами та командирами дозволяла українським військовим завдавати ударів по передових позиціях Росії за допомогою безпілотників.
Зазначимо, військовослужбовці саме 35-ої армії, а саме 64-ої окремої мотострілецької бригади, влаштували різанину в Бучі.
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