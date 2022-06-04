Ермак рассказал, как Россия потеряла в боях свою 35-ю армию

Ермак сообщил о крахе одной из российских арми / Фото: Коллаж: Сегодня

Вооруженные силы Украины практически уничтожили 35-ю армию РФ в Харьковской области. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в своем канале в Telegram.

"В Изюме была уничтожена почти вся 35-я общевойсковая армия России", — написал он.

Таким образом глава ОП подтвердил сообщения об этом от Института изучения войны. Там ранее заявили, что почти вся 35-я общевойсковая армия уничтожена в Изюме из-за некомпетентности российского командования.

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Что подвело россиян

Отмечается, что российские командиры не учли боевые задачи в Изюмском лесу. Это привело к значительным потерям в 64-й и 38-й отдельных гвардейских мотострелковых бригадах, в которых сейчас насчитывается менее 100 человек.

Российское командование не обеспечило необходимой техникой части и своевременно не отремонтировало российскую тяжелую артиллерию.

Кроме того, российским силам не хватало качественной связи с командными центрами, и они пользовались мессенджерами из-за нехватки зашифрованных телефонов. Отсутствие связи между российскими подразделениями и командирами позволяло украинским военным наносить удары по передовым позициям России с помощью беспилотников.

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Отметим, военнослужащие именно 35-й армии, а именно 64-й отдельной мотострелковой бригады устроили резню в Буче.

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