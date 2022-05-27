Експерт пояснив, чому до липня не буде добрих новин з фронту

Віктор Ягун упевнений, що ситуацію можна буде переламати / Колаж "Сьогодні"

Найближчими тижнями необхідно бути готовим до поганих новин з фронту. Цьому є логічні пояснення та є можливість у результаті переламати ситуацію у наш бік.

Про це повідомив генерал-майор СБУ у запасі Віктор Ягун в інтерв'ю Володимиру Полуєву на youtube-каналі "Україна 24".

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Думка експерта

"Питання постачання авіації вирішується не так швидко, як ми б цього хотіли. Ідуть гелікоптери. Щоправда, йдуть гелікоптери не західного зразка, а старі радянські системи чи модернізовані російські, які мали бути в Афганістані – вони йдуть. Нам Чехія допомогла, Штати допомагають. Ми маємо інформацію про те, що близько 14 літаків-штурмовиків передано Україні. Щоправда, у розібраному стані, але я думаю, що наші розберуться, як їх зібрати та поставити на озброєння. Йде важка техніка. Не вся та, що ми хотіли б, але вона йде. Танки радянського виробництва та бронемашини виробництва інших країн", – зазначив експерт.

Однак для того, щоб Путіна загнати за межі його країни, потрібні системи залпового вогню далекого радіусу дії.

"Нас дуже цікавлять ракетні системи залпового вогню MRLS. Чому саме вони. Тому що є такі системи, які зараз хоче закуповувати Польща, які здатні запускати ракети на відстань до 300 км. Якщо ми насправді отримаємо цю систему, то зможемо зупинити супротивника на далеких позиціях. Ми зможемо забезпечити його дистанційне стримування. Таким чином ми збережемо багато життів і триматимемо ворога на тій відстані, на якій він не зможе маневрувати своїми резервами", – зазначив Віктор Ягун.

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Окремою темою йде Patriot, наявність якого на території України вже була б стримуючим фактором.

Реальність

"Це все не раніше липня місяця. Відповідно нам необхідно протриматися. Хочемо ми цього чи ні, ми маємо вгризатися в землю і триматися. Найближчими тижнями новин хороших не буде. Проте треба вірити в Збройні сили і в наших захисників, і розуміти, що ситуація, коли вони були за кілька кілометрів від Києва, була гірша. Проте, я сподіваюся, що ми психологічно витримаємо цю напругу і зможемо переламати ситуацію на краще", – сказав Віктор Ягун.

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Обстановка