Эксперт объяснил, почему до июля не будет хороших новостей с фронта

Виктор Ягун уверен, что ситуацию можно будет переломить / Коллаж "Сегодня"

В ближайшие недели необходимо быть готовым к плохим новостям с фронта. Этому есть логические объяснения и есть возможность в итоге переломить ситуацию в нашу сторону.

Об этом сообщил генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун в интервью Владимиру Полуеву на youtube-канале "Украина 24".

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Мнение эксперта

"Вопрос поставки авиации решается не так быстро, как мы хотели бы. Идут вертолеты. Правда, идут вертолеты не западного образца, а старые советские системы или модернизированные российские, которые должны были быть в Афганистане – они идут. Нам Чехия помогла, Штаты помогают. У нас есть информация о том, что около 14 самолетов-штурмовиков переданы Украине. Правда, в разобранном состоянии, но я думаю, что наши разберутся, как их собрать и поставить на вооружение. Идет тяжелая техника. Не вся та, что мы хотели бы, но она идет. Танки советского производства и бронемашины производства других стран", – отметил эксперт.

Однако для того, чтобы Путина загнать за границы его страны, необходимы системы залпового огня дальнего радиуса действия.

"Нас очень интересуют ракетные системы залпового огня MRLS. Почему именно они. Потому что есть такие системы, которые сейчас хочет закупать Польша, которые способны запускать ракеты на расстояние до 300 км. Если мы на самом деле получим эту систему, мы сможем остановить противника на дальних позициях. Мы сможем обеспечить его дистанционное сдерживание. Таким образом мы сохраним много жизней и будем держать врага на том расстоянии, на котором он не сможет маневрировать своими резервами", – отметил Виктор Ягун.

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Отдельной темой идет Patriot, наличие которого на территории Украины уже было бы сдерживающим фактором.

Реальность

"Это все не раньше июля месяца. Соответственно, нам необходимо продержаться. Хотим мы этого или нет, мы должны вгрызаться в землю и держаться. В ближайшие недели новостей хороших не будет. Однако нужно верить в Вооруженные силы и в наших защитников, и понимать, что ситуация, когда они были в нескольких километрах от Киева, была хуже. Однако, я надеюсь, что мы и психологически выдержим это напряжение и сможем переломить ситуацию на лучшее", – сказал Виктор Ягун.

Обстановка