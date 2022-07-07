Експерт назвав "ключ від успіху" у війні з РФ

Жданов розповів, що окупанти загнали себе в пастку/Фото: колаж: "Сьогодні"

На сьогодні південь України — це ключ від успіху у війні з Росією. Головними битвами в ній, ймовірно, будуть за Херсон і Мелітополь.

Про це військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов розповів "24 каналу".

Реклама

Деталі

"Коли починати наступ з півдня – з'являється доступ до Криму. Також перерізаємо артерію поставок для більшості угруповань півдня і Північно-Кримський канал і можемо рухатися вздовж узбережжя Азовського моря і до кордону України біля Ростовської області. Тоді Луганська і Донецька області опиняються в напівоточенні", — сказав Жданов.

За словами експерта, окупанти загнали себе в пастку, тому поки не форсують події з півдня. Експерт нагадав: у РФ війною командують не військові, а політики.

"Є політична воля Путіна "звільнити" Донбас, тому вони туди стягують сили і засоби з інших напрямків. Тепер, коли ми на Донеччині та Луганщині завдаємо їм ударів, то якщо росіяни там без успіху і почнуть перекидати на Харківський, Запорізький або Херсонський напрямки сили, то будуть слабшати там", – розповів Жданов.

Він додав, що на сьогодні ворог позбавлений можливості поставляти оперативний резерв для введення в бій з території РФ.

Нова тактика окупантів

Росія через брак можливостей вести бої по всій лінії фронту в Україні змінила тактику. Ворог поступово просувається вперед. Про це розповів секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов.

Реклама

Данілов нагадав, що багато військових експертів і розвідок прогнозували швидке захоплення України, проте вона тримає оборону вже понад 130 днів. За словами секретаря РНБО, не існує правил — вони (окупанти — ред.) увірвалися на чужу територію і думають, що мають право поводити себе так, як вважають за потрібне.

"Те, що вони використовують на сьогоднішній день проти нашого мирного населення авіаційні бомби, те, що на сьогоднішній день бомблять мирне населення — це не класична війна, яка прописана в документах, нормах і правилах, що існують на сьогоднішній день у світі. Вони воюють проти мирного населення: проти дітей, проти жінок, проти літніх людей", — підкреслив Данілов.

Раніше ми писали, що Шойгу бреше Путіну про хід війни в Україні. Також сайт "Сьогодні" повідомляв, що Арестович дав новий прогноз щодо закінчення війни в Україні.