Диявол тут! У своєму останньому пості загибла з 3-місячною донькою одеситка просила допомогти Україні

Стало відоме ім'я загиблих матері з тримісячною дитиною в Одесі. / Фото: Колаж: Сьогодні
В результаті ракетного удару по Одесі 23 квітня загинула Валерія Глодан разом із своєю 3-місячною донькою. Також від атаки російських військ загинула мати Валерії.
Про це повідомив чоловік загиблої дівчини Юрій Глодан в Instagram.
Російська ракета потрапила до житлового будинку. Це перші жертви серед мирного населення в Одесі
"Рідні мої, Царство небесне! Ви в наших серцях!" , – написав Юрій Глодан, опублікувавши фото загиблих.
На знімках – тримісячна дівчинка Кіра разом із мамою, а також разом із бабусею.
Перші жертви серед цивільних в Одесі Фото: Юрій Глодан
Загибла Валерія Глодан просила допомоги Україні
Дівчина публікувала заклик щодо допомоги Україні 1 березня. Вона закликала зупинити Путіна, який "вбиває українців балістичними ракетами".
"Диявол тут! Почуйте!!! Його солдати обстрілюють з градів мирне населення, вражають балістичними та водневими ракетами житлові квартали, дитячі будинки, пологові будинки України – наш будинок! Путін збожеволів і махає ядерною ракетою", – написала Валерія.
Вона також публікувала реквізити Червоного Хреста в Україні, якими можна було перераховувати допомогу.
А ще на початку лютого Валерія раділа народженню доньки. Вона публікувала фото своєї вагітності та перші фото з пологового будинку. Народження доньки Валерія називала "новим рівнем щастя".
"Це були найкращі 40 тижнів. Вже місяць нашій дівчинці. Тато подарував перші квіти. Це новий рівень щастя", – написала Валерія Глодан 5 лютого, за 19 днів до війни.
Ракетний удар по Одесі
- В Одесі через ворожі удари крилатими ракетами, що сталися 23 квітня, загинули 8 людей, серед них тримісячна дитина Також внаслідок обстрілу поранено 18 мешканців міста.
- Один із російських снарядів потрапив до житлового будинку, почалася пожежа, а вікна вилетіли. У деяких районах міста було видно дим.
- Пізніше стало відомо, що дві ракети вразили військовий об'єкт і дві потрапили до житлових будинків.
- Радник голови МВС Антон Геращенко повідомив, що один із загиблих згорів у своїй машині у дворі одного з будинків
- Під час обстрілу в Одесі ракети 23 квітня потрапили в один із міських цвинтарів. Зруйновано понад 1000 кв. м. території.