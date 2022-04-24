Диявол тут! У своєму останньому пості загибла з 3-місячною донькою одеситка просила допомогти Україні

Стало відоме ім'я загиблих матері з тримісячною дитиною в Одесі. / Фото: Колаж: Сьогодні

В результаті ракетного удару по Одесі 23 квітня загинула Валерія Глодан разом із своєю 3-місячною донькою. Також від атаки російських військ загинула мати Валерії.

Про це повідомив чоловік загиблої дівчини Юрій Глодан в Instagram.

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"Рідні мої, Царство небесне! Ви в наших серцях!" , – написав Юрій Глодан, опублікувавши фото загиблих.

На знімках – тримісячна дівчинка Кіра разом із мамою, а також разом із бабусею.

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Перші жертви серед цивільних в Одесі Фото: Юрій Глодан

Загибла Валерія Глодан просила допомоги Україні

Дівчина публікувала заклик щодо допомоги Україні 1 березня. Вона закликала зупинити Путіна, який "вбиває українців балістичними ракетами".

"Диявол тут! Почуйте!!! Його солдати обстрілюють з градів мирне населення, вражають балістичними та водневими ракетами житлові квартали, дитячі будинки, пологові будинки України – наш будинок! Путін збожеволів і махає ядерною ракетою", – написала Валерія.

Вона також публікувала реквізити Червоного Хреста в Україні, якими можна було перераховувати допомогу.

А ще на початку лютого Валерія раділа народженню доньки. Вона публікувала фото своєї вагітності та перші фото з пологового будинку. Народження доньки Валерія називала "новим рівнем щастя".

"Це були найкращі 40 тижнів. Вже місяць нашій дівчинці. Тато подарував перші квіти. Це новий рівень щастя", – написала Валерія Глодан 5 лютого, за 19 днів до війни.

Ракетний удар по Одесі