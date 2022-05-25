До останнього подиху захищав рідний Чернігів: історія героя Ігоря Грози

Ігор Гроза загинув, захищаючи Чернігів. / Фото: Колаж: Сьогодні

Військовослужбовець Сил територіальної оборони ЗСУ Ігор Гроза загинув у перші дні повномасштабної війни. До останнього подиху він обороняв Чернігів від російських загарбників. За мужність та відвагу посмертно був нагороджений орденом "За мужність ІІІ ступеня".

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Що відомо про захисника України

Ігор Гроза пішов захищати нашу країну ще у 2014 році. Боронив нашу державу у складі 41-го батальйону. Був нагороджений "Відзнакою за зразкову службу" та "медаллю учасника АТО". Поміж побратимів користувався авторитетом, завжди був веселим та хоробрим.

Він родом із села Жавинка Чернігівського району. Безмежно любив свою сім’ю та вважав священним обов’язком захищати та оберігати своїх рідних.

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Ігор Гроза. Фото: Генштаб ЗСУ

Героїчна оборона Чернігова

24 лютого Ігор Гроза одним з перших вступив до лав Сил територіальної оборони ЗСУ Чернігівщини. 25 лютого підрозділ, в якому він перебував, отримав завдання закріпитися в районі села Халявин. Разом із 1-ї окремою танковою Сіверською бригадою мали не дати окупанту закріпитися на підступах до Чернігова.

Вони одними із перших вступили у бій з росіянами і завдали чималої шкоди ворогу. Однак під навалою ворожої техніки змушені відступити до більш захищених позицій.

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Ігор Гроза знаходився на БМП-1, яка поспіхом намагалась евакуювати воїнів до інших позицій. При відході наші підрозділи потрапили під ворожий обстріл артилерії. Один із вибухів пролунав біля БМП-1. 41-річний Ігор Гроза загинув від осколків.

За мужність та відвагу був нагороджений орденом "За мужність ІІІ ступеня" (посмертно).

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