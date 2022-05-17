"Зупинив прорив окупантів": що відомо про Героя України Дмитра Тодорова

Молодий десантник пішов воювати на Донбас одразу після військової академії

Старший лейтенант ЗСУ Дмитро Тодоров воює на Донбасі з 2019 року / Фото: Колаж: Сьогодні

Старший лейтенант ЗСУ Дмитро Тодоров отримав звання Героя України за сміливість і ефективність у боях проти окупантів на Донбасі.

Як пише видання АрміяInform, Тодоров з дитинства мріяв про службу в десантних військах і тому відучився на факультеті підготовки десантних військ Військової академії у Одесі. Влітку 2019 року молодий десантник отримав перше офіцерське звання – "лейтенант", а вже за місяць після випуску відправився на фронт, де безпосередньо на позиціях і прийняв взвод.

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"Коли прийняв взвод, мені було 22, а найстаршому підлеглому – 55. Але ніхто не казав мені: "О, зелений, молодий… Та що ти бачив?" Ба більше, люди звертались до мене на "ви", так само як і я до них. Розумів, якими б досвідченими та сміливими вони не були, рішення за підлеглих завжди ухвалює командир, він же є для них і прикладом. Звісно, над здобуттям авторитету довелось попрацювати", – розповів він.

Участь у боях на Донбасі

Широкомасштабне вторгнення Росії на той час вже старший лейтенант Дмитро Тодоров, командир роти, зустрів поблизу шахти "Бутівка".

"У 2019-му стояли в районі станиці Луганської, в 2020-му обороняли околиці Щастя. Потім – околиці Авдіївки. Зрозуміло, що ця ротація виявилась "найвеселішою". У батальйоні створили зведені підрозділи, які відправляли на підсилення у точки, де йшли жорсткі бої. Один із таких зведених підрозділів чисельністю 22 людини, очолив і я. Моє завдання було не командувати воїнами, а вести за собою, безпосередньо брати участь у боях. Після перших боїв частина людей дістали поранення, нас залишилось 15", – згадує десантник.

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За його словами, досить скромна чисельність групи не завадила втримати визначений рубіж на Донеччині:

"Коли посунула колона ворожої техніки – прийняли бій і не дали окупантам прорватись. Вдалось знищити ворожий танк, БМП, значну частину піхоти… Одну "беху" захопили. На моєму особистому рахунку – відмінусований Т-72. Під час зачистки населеного пункту від противника знищили ще один танк. А живу силу противника взагалі не рахували. Всіх в землю! Як би жорстоко це не звучало".

Нині Дмитро Тодоров проходить лікування після уламкового поранення.