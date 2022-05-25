Мав щонайменше 25 бойових вильотів: під Харковом загинув військовий льотчик Єгор Середюк

У захисника України залишилися дружина та донька

Єгору Середюку було 26 років/Фото: колаж: "Сьогодні"

Капітан Збройних Сил України Єгор Середюк загинув захищаючи рідну країну. З першого дня російсько-української війни брав у ній участь.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Деталі

Капітан Єгор Середюк – військовий льотчик, командир авіаційної ланки. 1995 року народження, уродженець села Мартинівське Миколаївської області. Чоловік брав участь у російсько-української війни з самого початку. Мав щонайменше 25 бойових вильотів. Загинув 15 квітня біля міста Ізюм на Харківщині, повертаючись із бойового завдання. Йому було лише 26 років.

У Середюка залишилися дружина та донька. Захисника поховали 20 квітня у селі Серби Житомирської області.

Посмертно був нагороджений званням "Героя України" з удостоєнням ордена "Золота Зірка". Крім того, нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня (2022) — за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

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Єгор Середюк

У Харкові мати загиблого розвідника рятує поранених

У Харкові мати загиблого розвідника здає кров для поранених. Вона намагається врятувати хоч когось з українських воїнів, адже її син віддав життя на війні проти Росії.

Війна забрала життя сина пані Аліни. Він був розвідником у бригаді гетьмана Івана Сірка, і загинув у бою під Харковом. Йому було двадцять п’ять років, майже чотири з яких він провів у районах бойових дій на сході країни.

Його мати приїхала в один із пунктів здачі крові для поранених, щоб у когось була можливість жити далі.

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"У Сергія сиротою залишилася донька Софійка, якій першого квітня виповнився всього-на-всього рік. Він збирався подовжити контракт зі ЗСУ, хоча я його благала цього не робити. Він обіцяв мені над тим подумати, але сталася велика навала росіян, і він знову пішов з побратимами бригади в бій. Чому я тут? Син свою кров у бою віддав, може, я своєю хоч когось іншого врятую", – стримано розповіла пані Аліна.

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